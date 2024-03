"Ellas" conquista la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes

"Ellas que no son ellas, ellas que fueron ellas, ellas que serán ellas, flores, piedras, metal mano"; estos elocuentes versos del dramaturgo dominicano Rafael S. Morla representan conceptos que no pueden alejarse del retrato femenino, musa de la más reciente propuesta escénica del Ballet Nacional Dominicano (BND).

"Ellas" es una oportunidad para enarbolar, a través del cuerpo y el movimiento, la fuerza, voluntad, belleza y sacrificio de las mujeres en todas sus dimensiones.

El programa de esta temporada cuenta con formidables creaciones neoclásicas que comparten reflector junto a sublimes fragmentos de grandes ballets que tenían décadas sin ser interpretados en las tablas dominicanas.

Las piezas presentadas están inspiradas en obras de arte, hechos históricos, coreografías del repertorio clásico universal y conceptos que valorizan el rol de las mujeres dentro de la sociedad.

Con este espectáculo danzario la más alta institución de danza clásica del país no solo presenta una gala de mayúscula calidad, sino que rinde tributo a las destacadas figuras de la danza y la cultura: María Amalia León, Nelia Barletta, Marily Gallardo y Sarah Esteva.

Un espectáculo solidario

El estreno de "Ellas" se celebró este jueves 29 de febrero y los fondos recaudados serán a beneficio del Patronato Dominicano por la Danza.

En esta celebración la ministra de Cultura, Milagros Germán; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; la directora General de Bellas Artes, Marinella Sallent; y la directora del Ballet Nacional Dominicano, Stephanie Bauger, entregaron estatuillas a las homenajeadas por sus aportes al desarrollo artístico y cultural.

El BND concluirá su gala este viernes 1 y sábado 2 de marzo en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y tienen un costo de 500 pesos y 300 pesos.

Te puede interesar Ballet Nacional Dominicano presenta 'ELLAS': una producción dedicada a la mujer

Programa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/01/imagen-de-whatsapp-2024-02-29-a-las-13.41.06-0796e085.jpg Pas de Deux de Giselle. (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/01/imagen-de-whatsapp-2024-02-29-a-las-13.41.53-a5793ecf.jpg Minerva y Manolo, el último encuentro (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/01/imagen-de-whatsapp-2024-02-29-a-las-13.41.24-5b566ac6.jpg Majísimo (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/01/imagen-de-whatsapp-2024-02-29-a-las-13.49.20-ff94a91c.jpg The Rose (MIKA PASCO)

ELLAS: homenaje a la mujer.

Coreografía: Lisbell Piedra.

Música: Ennio Morricone.

Confección de vestuario: Renata Cruz Carretero.

Intérpretes: toda la compañía.

THE ROSE: es el solo del ballet "Requiem for a Rose" que se inspira en el contraste entre el amor romántico y el amor real, que no necesariamente es simple.

Coreografía: Annabelle López Ochoa.

Confección de vestuario: Annabelle López Ochoa.

Diseño de iluminación: Annabelle López Ochoa y Rubén Lara.

Intérpretes: Laura De Los Santos o Gabriela Rodriguez.

@3: tres amigas, caminos y espíritus distintos fluctuando entre las vicisitudes de la vida.

Coreografía: Stephanie Bauger.

Música: Adiós Nonino, Astor Piazzola.

Vestuario: cortesía de Ballet Concierto Dominicano

Escenografía: José Miura.

Ensayadoras: Ariadna Roblejo y Demi Marie lssa.

Diseño de iluminación: Annabelle López Ochoa y Rubén Lara.

Intérpretes: Adelaide Pitcock, Sofía Almonte, Cora Collado y Yuleidi Pérez Rojas.

GISELLE PAS DE DEUX: este ballet es uno de los hitos del romanticismo en la danza clásica y una de las obras con más continuidad histórica desde su estreno en el 1841, en la Ópera de París.

Coreografía: Jules Perrot.

Música: Adolphe Adam.

Diseño y confección de vestuario: Patricia Huertas.

Escenografía: Liliana Soto.

Diseño de luces: Armando González y Rubén Lara.

Intérpretes: Laura De Los Santos y Maykel Acosta o Gabriela Rodríguez y Eliosmayquer Orozco.

MINERVA y MANOLO, EL ÚLTIMO ENCUENTRO: es un emotivo ballet inspirado en la historia de amor y lucha patriótica de Minerva Mirabal y Manolo Tavares y su último encuentro en la cárcel, San Felipe de Puerto Plata.

Coreografía: Guillermo Cordero.

Música: John Barry.

Montaje y ensayos: Pablo Pérez y Armando González.

Diseño y confección de vestuario: Mayeline Pérez (cortesía de Ballet Concierto Dominicano).

Intérpretes: Yuleidi Pérez Rojas y Jean Carlos Ramos

MAJÍSIMO: esta obra celebra la expresión virtuosa de la técnica clásica y encuentra su inspiración en el ballet tradicional español.

Coreografía: Jorge García.

Música: Jules Massenet - Le Cid: Andalouse: V. Catalane.

Diseño y confección de vestuario: Cromcin Dominguez y Sodanca.

Montaje: Iván Monreal

Ensayadores: Alba López y Ariadna Roblejo.

Escenografía: Liliana Soto.

Diseño de luces: Rubén Lara y Armando González.

Intérpretes: Laura De Los Santos, Gabriela Rodriguez, Cora Collado o Adelaide Pitcock, Sofia Almonte, Eliosmayquer Orozco, Raymundo Rodríguez, Adrián Jáquez y Joendy Genao.