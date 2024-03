Las películas y series más vistas en Netflix en RD este 2023

Apenas nos hemos despedido del 2023, pero ya se ha confirmado cuáles fueron las películas y series más vistas a lo largo del año pasado por los espectadores de República Dominicana en la plataforma de Netflix.

Vale la pena resaltar que, tanto el listado de filmes como el de producciones televisivas, contiene una excéntrica y variada selección de contenido que refleja la diversidad de gustos del público dominicano.

Las 10 películas más vistas del 2023

Este listado contiene una selección muy diversa de filmes como "Extraction 2", "Nowhere" y "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", es decir, producciones cinematográficas pertenecientes a los géneros de la acción, el suspenso y la comedia.

Asimismo, también contiene películas que fueron estrenos recientes con otras que ya tienen un poco más de tiempo como "Bad Boys for Life" (2020) y "Jumanji: The Next Level" (2019).

Este es el listado completo:

Bad Boys for Life Jumanji: The Next Level Hunger Extraction 2 The Mother Luther: The fallen sun AKA You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah Nowhere Leave the world behind

Las 10 series más vistas del 2023

En este caso, es impresionante la cantidad de telenovelas latinoamericana que se colaron en la lista de las series más vistas del año pasado como es el caso de producciones como "La Reina del Sur", "Pasión de gavilanes" y "Café con aroma de mujer".

El año pasado estas telenovelas compitieron por la atención de los espectadores dominicanos con shows como "Till money do us part" y "Miss Adrenaline: A Tale of Twins".

Este es el listado completo:

Pablo Escobar: El patrón del mal La Reina del Sur Till money do us part Café con aroma de mujer Pasión de gavilanes King the land Miss Adrenaline: A Tale of Twins Terzi Strong girl Nam – Soon The Night Agent