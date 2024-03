Mario Casas: "Es una maravilla compartir cualquier paso de esta profesión con tu familia"

Los actores españoles Mario y Óscar Casas, de visita en Bogotá donde llegaron con su pasión por la moda, sueñan con trabajar en un proyecto latinoamericano, especialmente colombiano, país que ambos conocen y tienen en mucha estima.

Los hermanos, que suman varios proyectos en los que han trabajado juntos como "Mi soledad tiene alas" (2023) en la que Mario dirigió a Óscar, se confiesan "enamorados" de Colombia y su gente, aunque lamentan no haber participado en ningún proyecto íntegramente colombiano y esperan poder hacerlo en el futuro.

"Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra; aquí pero me encantaría, se hacen grandes proyectos", cuenta en una entrevista con EFE Mario Casas.

Sobre su cercanía y sus trabajos juntos, aún no se han cansado, sino que aseguran que: "es un lujo, viajamos toda la familia juntas", incluidos sus otros hermanos, que también son sus representantes.

"Es una maravilla compartir cualquier paso de esta profesión con tu familia, es increíble. La verdad que no nos aburrimos nada, cuando tenemos las entrevistas nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, al final es compartir tiempo juntos", en palabras de Mario.

Los hermanos y la moda

Tanto Mario, que confiesa que se quedó la chaqueta de su mítico personaje Hache en la película 'A tres metros sobre el cielo', como Óscar, quien conserva las zapatillas de su personaje Dan en 'Mi soledad tiene alas', se confiesan "fashionistas" y muy involucrados en el mundo de la moda.

"Te acompaña en tu día a día", relata Óscar, a lo que su hermano agrega que cada vez está más interesado en la moda y que incluso le acompañó en su aventura como director.

"He sido muy pesado en mis proyectos de 'vivir la ropa' y llevarla durante todo el rodaje", cuenta sobre su relación con las prendas cuando interpreta.

Ambos, como embajadores de la marca española de ropa Scalpers, han visitado México y Colombia en los últimos días para presentar la firma que está expandiendo su presencia en América Latina.