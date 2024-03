Celebran gran final de BritchamDR Young Musician of The Caribbean Award

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala para la final de la competencia de música clásica BritchamDR Young Musician of The Caribbean Award (YMoCA).

Los ganadores Héctor Almánzar, clarinetista de la categoría Junior; Enmanuel Gálvez, pianista de la posición Senior, y Gabriel Cruz, quien es flautista proveniente de Puerto Rico en el renglón Young Professional.

Este evento de clase mundial contó con la participación de nueve jóvenes finalistas provenientes de Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, quienes exhibieron sus talentos frente a selecto jurado británico y un público amante de la música, ofreciendo una experiencia emotiva e incomparable.

Los ganadores fueron elegidos tras un minucioso proceso de preselección por tres prestigiosos músicos británicos como son David Watkin, Iwan LLewelyn-Jones y Katy Ayling, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/hector-enmanuel-almanzar-clarinetista-ganador-de-la-categoria-junior.jpg Héctor Enmanuel Almanzar, Clarinetista, ganador de la categoría Junior. (FUENTE EXTERNA)

La maestra de ceremonias dio apertura al evento agradeciendo la presencia de todos los que se dieron cita a la esperada tercera edición de la BritChamDR YMoCA y haciendo mención especial a la Cámara Británica de Comercio, la Associated Board of Royal Schools of Music y la Universidad de Gales, en calidad de organizadoras de esta exquisita noche.

De igual manera extendió sus palabras de gratitud al gran patrocinador The Doughty Family Foundation, y a su presidenta, la señora Lucy Doughty.

Himno Soñadores

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/gabriel-cruz-ruiz-flautista-ganador-de-la-categoria-young-professional.jpg Gabriel Cruz Ruiz, Flautista, ganador de la categoria Young Professional. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/enmanuel-tomas-galvez-pianista-ganador-de-la-categoria-senior..jpg (FUENTE EXTERNA)

El agradecimiento se extendió a los patrocinadores Partners, Inicia, Voluntariado Banreservas, Banco Central, además de las colaboraciones de otros importantes patrocinadores y aliados estratégicos como ALTICE, el Ministerio de Cultura, la Mesa Redonda de la Mancomunidad, Fundación Sinfonía, Fundación Amigos del Teatro Nacional, el Teatro Nacional Eduardo Brito, AFP Crecer, Plan Lea, entre otros, que dijeron presente para apoyar el talento joven musical.

Cabe destacar que los ganadores para cada una de las categorías contarán con un premio educativo que consiste en una beca para un estudio de verano corto en el Reino Unido, pues esta competencia no solo ofrece una noche de música sublime, sino que también brinda la oportunidad de apoyar y promover el talento local y del Caribe.

La Gran Final concluyó anunciando que, por primera vez, el BritchamDR Young Musician of The Caribbean Award cuenta con su propio tema musical llamado "Himno a Soñadores" compuesto por Su-Chan Sang, joven dominicano egresado de Berkley con especialización en Film Editing.