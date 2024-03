Shalim Ortiz: "Vivir en República Dominicana ha sido como volver a casa"

El maestro Amaury Sánchez llevará a escena el emblemático musical "La era del rock" (Rock of Ages) del 12 al 14 de abril en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con funciones a partir de las 8:30 de la noche.

Esa es la producción número 32 que presenta Sánchez, considerado como uno de los principales promotores de musicales en el país. El pianista y creativo contará nuevamente con la participación de experimentados talentos, así como de jóvenes que ya han presentado sus credenciales con notas positivas en otras apuestas escénicas.

El actor y cantante Shalim Ortiz asume el rol estelar en su debut en un musical y compartirá el escenario junto a Carla Hernández y Guille Martín.

Ortiz, quien comenzó su carrera internacional teniendo como base Estados Unidos y hoy reside en el país, celebró la oportunidad que le ha brindado el maestro Amaury Sánchez para esta nueva aventura en el arte.

En el cine

Previo a ofrecer datos de su actuación en "La era del rock", reveló que en el extranjero concluyó el rodaje de una película en Atlanta, Estados Unidos, la cual será proyectada por la cadena de televisión por cable Black Entertainment Television.

"En esta película (Insition) encarno el primer papel principal en una película norteamericana, lo cual agradezco a sus productores. En agosto, la empresa Caribbean Cinemas estrenará ´Perdiendo el juicio´ en la que comparto con Clarissa Molina bajo la dirección de Frank Perozo, así como otros proyectos que incluyen mi retorno a la música con una serie de conciertos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/25/carla-hernandez-2.jpg Carla Hernández, en un rol estelar. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN.)

"Una experiencia increíble"

Ortiz, hijo de los artistas Charytín Goico y el hoy fenecido Elín Ortiz, reveló en una entrevista concedida a Diario Libre que "La era del rock" es su primer trabajo en un musical.

"Esta es una categoría en las artes que yo siempre he tenido en un lugar muy especial y que respeto mucho. La verdad que ha sido increíble lo que estoy viviendo al lado de gente muy talentosa. Le agradezco al maestro Amaury Sánchez y a su equipo. Este musical es rock de la década de los 80 y, como niño ochentero, es como revivir mi infancia nuevamente", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/25/jj-sanchez2.jpg JJ Sánchez es un destacado actor. (SUMINISTRADA)

La dirección general estará a cargo de la destacada directora Indiana Brito, la coreografía de Natalie Borsos y en el diseño escenográfico Yeimi Díaz.

"La era del rock" es un musical con récord de presentaciones en Broadway y está sustentado en clásicos del rock de los años 80, como "Don´t Stop Believin´", "The Final Countdown", "Any Way You Want It", "I Want to Know What Love Is", "Heaven", "More Than Words" y "To Be With You", entre otros.

Oportunidades en EEUU Shalim se tomó un tiempo antes de tomar la decisión de venir a vivir a la República Dominicana y desde aquí gestionar su carrera. Aunque reconoce la importancia que tiene la plaza estadounidense, aseguró que su desempeño profesional fuera del país marcha muy bien. "Analicé el mercado norteamericano y el dominicano. Ponderamos los momentos buenos y malos vividos y la decisión que tomé, que fue la de venir a vivir a la Ciudad Colonial, ha sido muy positiva. Antes de instalarme en mi país no tenía una base, iba a donde me llevaba un proyecto", argumentó. Recordó que cuando tenía que filmar películas en ciudades de Estados Unidos tenía que mudarse, pero desde hace más de un año y medio su vida ha dado un giro favorable al mudarse al país. "Me siento con mucha paz en la República Dominicana. Aquí tengo trabajo en el cine, en la música. La industria cinematográfica tiene un desarrollo importante, cada año seguimos creciendo. Recuerdo que tuve el privilegio de hacer una película (´Yuniol´) con Alfonso Rodríguez y desde esa fecha el cine dominicano ha crecido bastante", reflexionó.

Conexión con el país

"Vivir en la República Dominicana ha sido como volver a casa. Aquí he tenido un cálido recibimiento de amigos como José Guillermo Cortines, él fue la primera persona que me acogió. Así como Héctor Aníbal, Javier Grullón, Irving Alberti, Kenny Grullón, Pepe Sierra, una familia que llegó a través de José Guillermo y eso me cambió la vida".

La huella de sus padres

Elín Ortiz, actor y productor de teatro puertorriqueño, y su madre, la polifacética Charytín Goico, una de las artistas dominicanas que jugó un rol trascendental para abrir la trocha a los dominicanos en Estados Unidos, marcaron su carrera.

A pesar de que se pudiera pensar que la carrera de sus progenitores pesaba sobre sus hombros, no fue así.

"Este ha sido un viaje maravilloso. Don Elín Ortiz es la razón y la persona por la cual hago lo que estoy haciendo en este momento. Él me entrenó, me dio la primera oportunidad. Él fue mi escuela, no solo para mí sino para muchos talentos boricuas y de otras nacionalidades, él fue un genio de la televisión, un maestro y para mí fue un privilegio, y ciertamente eso me ayudó", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/25/amaury-sanchez1.jpeg

"Las canciones serán interpretadas por todos los artistas y una banda en vivo. A diferencia de otros musicales, las canciones serán en el idioma inglés" Amaury Sánchez Productor/director musical “

Consejo

Shalim Ortiz recomendó a la juventud formarse y asumir los errores que se encuentran en el camino.

"Lo que nos hace crecer como artistas es cuando dejamos de tenerle miedo a cometer errores, ahí es cuando uno empieza a crecer", aseguró.

Ortiz rememoró que recientemente creó la orquesta de rock "2-26", con la que han hecho varios tributos a figuras destacadas de la música, lo cual lo ha conectado nuevamente con el canto.

"Esta banda comenzó con el tributo a la banda La Ley, posteriormente continuamos con U2, The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Cerati. Iniciamos como un hobby y con el acompañamiento de reputados músicos del país", dijo.

Ofrecen conciertos en vivo en restaurantes como La Locanda o Rincón de Vicente, entre otros. "Gracias a Dios hemos tenido un gran apoyo. Yo tenía como diecisiete años que no cantaba en vivo con una banda. Todo lo que está pasando no ha sido agendado, ni el musical ni mucho menos volver a cantar", contó.