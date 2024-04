Julianne Moore y Nicholas Galitzine buscan seducir a un rey en "Mary & George"

Hace cientos de años, Mary Villiers, supo cómo utilizar a su hijo para obtener riqueza, poder y prestigio.

En "Mary & George", Julianne Moore interpreta a una madre que se aprovechó de los encantos de su hijo George para ganarse el favor de la corte del rey Jacobo I en la Inglaterra del siglo XVII.

"Las personas que hacen eso usan a sus hijos como objetos, ¿verdad? Están viviendo a través de ellos", dice Moore. "Ella ve en George lo que le gustaría, una especie de acceso al mundo. Ya sabes, es hombre, es guapo, es encantador.

Y ella realmente cree que así es como se tiene éxito. Ella ve un camino a seguir. Ella tiene un camino hacia la cima".

Anunciada como un drama psicosexual, la serie de época de siete capítulos se estrenó en Sky en el Reino Unido el 5 de marzo y llegará a Estados Unidos y Canadá el viernes por Starz.

Basada en el libro de Benjamin Woolley, sigue a Villiers, una persona de la vida real que educó a su hijo en conversación, música y seducción para conquistar al monarca.

En medio de biombos y notas de laúd, la vida en la corte con corsés y cuerpos voluptuosos tiene veneno real y rumores ponzoñosos que pueden arruinar vidas, reputaciones o ambas.

Moore y Nicholas Galitzine, quien interpreta a George, charlaron con The Associated Press sobre cómo este dúo se propuso cautivar a la corona en "Mary & George", al tiempo que admitieron que probablemente no habrían tenido éxito en la era jacobina tan bien como sus contrapartes de la vida real.

Una serie de época

AP: ¿Cómo se imaginan que hubieran transitado en esa época y en esa sociedad?

MOORE: No sé si soy tan inventiva como lo fue Mary Villiers, ¿sabes? Es alguien que aprovechó cada oportunidad y vivió en un lugar que, como mujer, tenía un estatus relativamente bajo. Así que ella sólo tuvo albedrío a través de sus matrimonios e hijos. Lo que hizo fue realmente una locura, yo podría haber fracasado y morir.

GALITZINE: Creo que la mayoría de nosotros nos sentiríamos de la misma manera. Eso es lo que hace única a la historia, no somos esas personas que tienen esa inteligencia práctica y que quieran ascender de esa manera. Así que sí, probablemente moriría de alguna enfermedad horrible.

AP: Tu personaje, George, es un ícono LGBTQ.

GALITZINE: Existe, sí, como un icono. Y espero que siga siéndolo después de que salga la serie. Eso fue algo realmente interesante de descubrir. Siendo él de los años 1600, ya sabes, podrías dudar de su relevancia hoy en día. Pero en realidad se menciona en el libro de una película que hice, "Red, White & Royal Blue" ("Rojo, blanco y sangre azul"), que es una especie de vínculo realmente interesante entre los dos. Así que eso fue personalmente muy gratificante.

AP: Debemos hablar del acento de Julianne, que hizo a la perfección.

MOORE: Gracias. Tuve una entrenadora maravillosa llamada Majella Hurley, que estaba allí conmigo todos los días. Me encariñé mucho con ella. Nos veíamos los fines de semana, hacíamos el trabajo de la semana, y luego ella estaba allí y me escuchaba. Y escucho a la gente en la calle, y escucho a mis compañeros de trabajo y yo, ya sabes, y vivía en un estado de terror abyecto, pensando que me equivocaría y esperando que alguien me dijera si estaba mal.

AP: También incluye decir palabrotas con acento inglés.

GALITZINE: Creo que es un poco mejor que decir palabrotas con acento estadounidense, tal vez. Creo que lo hacemos un poco mejor, si te soy sincero.

AP: Muchas de las críticas mencionan "sexy" y "palabrotas". ¿Cómo abordan la producción cuando hay muchas escenas de sexo?

GALITZINE: Bueno, es gracioso, con nuestro director Oliver Hermanus, salimos a cenar antes de empezar y me dijo: "Hay muchas escenas de sexo. ¿Estás definitivamente de acuerdo con esto?" Por suerte, es algo que he hecho a lo largo de los años, y creo que dejas de lado tus propias ansiedades en el momento en el que dicen acción.

Si has investigado sobre tu personaje, si has invertido completamente en quiénes son y quiénes necesitan ser en la pantalla, alguien como George, que lleva este aplomo con él, puedes convertirte en otra persona en esos momentos. Y no sientes la inquietud de toda esta gente extraña que te observa.

Así que no quiero decir que fue fácil o que me sentí a gusto, necesariamente. Pero teníamos un elenco y un equipo increíbles y las escenas fueron manejadas muy bien por el coordinador de intimidad Robbie Taylor Hunt. Y creo que están filmadas de una manera particularmente hermosa, tanto la de Julie como la mía, de la que estoy muy orgulloso.