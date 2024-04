El príncipe Edward: nuevo duque de Kent y coronel de la Guardia Escocesa

El príncipe Edward recibió el título de Coronel de la Guardia Escocesa y elogió a su predecesor, el duque de Kent, por su "formidable historial y reputación" al recibir el honor.

El duque de Kent, quien a sus 87 años ha desempeñado el cargo durante 50 años, le ha confiado el puesto al duque de Edimburgo, el príncipe Edward. El Duque sigue siendo un miembro trabajador y comprometido de la Familia Real y lleva a cabo compromisos en nombre del Rey Carlos III.

Se unió al Rey y la Reina en Trooping the Color el año pasado y a menudo se le ha visto con la Princesa de Gales en Wimbledon.

Hablando de la transición, el príncipe Edward elogió a su predecesor y dijo que había sido "extraordinario", explicando que “el duque de Kent ha sido un extraordinario coronel de la Guardia Escocesa.

Aparte de su profundo conocimiento y profunda comprensión del Regimiento y de todos aquellos que sirven, pasados y presentes, ha sido un defensor incansable y apasionado.

El nuevo Coronel de la Guardia Escocesa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/prince-edward-60-tout-030824-a170fa5c7810487f80ef8b0d36ac7ce6.jpeg El príncipe Edward junto a su esposa Sophie. (FUENTE EXTERNA)

“Es un gran honor que Su Majestad me pida y me confíe servir como el próximo coronel. Sin embargo, acepto con cierto temor, ya que sin duda me compararán con el formidable historial y la reputación de mi predecesor. Sólo puedo prometer que haré lo mejor que pueda”, aseguró el príncipe Edward.

El pasado domingo 14 de abril, el duque de Kent asistió a los eventos anuales del Domingo Negro de la Guardia Escocesa en Londres, que marcaron el último día de Su Alteza Real como Coronel del Regimiento.

El Domingo Negro es el día anual de recuerdo de la Guardia Escocesa en el que se rinden homenajes a los miembros caídos del regimiento y sus familias.

Luego, el duque de Kent se unió a un Servicio de Recuerdo en la Capilla de los Guardias en el Cuartel de Wellington con miembros de la Guardia Escocesa antes de realizar el saludo por última vez como Coronel del Regimiento en un Desfile de la Guardia Escocesa.

Esto marcó un momento monumental para el duque, que ha visitado el regimiento con regularidad desde que fuera nombrado coronel del regimiento en 1974. Su Alteza Real viajó a Afganistán e Irak para reunirse con miembros del regimiento en 2008.

La Guardia Escocesa marcó el inicio del quincuagésimo aniversario del duque de Kent como coronel con tres vítores y una melodía de flauta recién compuesta, "The Colonel", interpretada por The Pipes and Drums, en su reunión anual en septiembre de 2023.

Las palabras del duque de Kent

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/1400609458.jpg La fallecida reina Isabel II junto al duque de Kent. (FUENTE EXTERNA)

Al entregar el cargo de coronel, el duque de Kent dijo: "Servir como coronel de la Guardia Escocesa desde 1974, el mayor tiempo que alguien ha pasado en este cargo, ha sido un verdadero honor que siempre me llenará de gran alegría.

A lo largo de esos años, he visto el trabajo de la Guardia Escocesa durante tiempos de paz y de guerra y he sido testigo de su valentía, coraje desinteresado y devoción al deber. Para mis compañeros de la Guardia Escocesa, estoy inmensamente orgulloso de haberles servido a todos.

Estoy encantado de que Su Alteza Real el duque de Edimburgo continúe defendiendo todo lo que hace y trabajando para preservar su gran legado”.

Qué es la Guardia Escocesa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/shutterstock-105379214.jpg

Los Guardias Escoceses son uno de los cinco Regimientos de Guardias de Infantería dentro de la División Doméstica del Ejército Británico y, además de cumplir deberes ceremoniales en apoyo del Monarca, son soldados de primera línea mecanizados altamente capacitados.

Desde su formación en 1642, la Guardia Escocesa ha desempeñado papeles clave en importantes batallas en todo el mundo, desde la Revolución Gloriosa de 1688, la Batalla de Waterloo en 1815, ambas Guerras Mundiales, la Guerra de las Malvinas y ha realizado despliegues en Irlanda del Norte, Afganistán e Irak.