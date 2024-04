Comedia de enredos 'Weekend en Punta Cana' llega al Teatro Nacional

El reconocido actor José Roberto Díaz García celebrará 39 años de carrera artística subiendo a escena con la producción "Weekend en Punta Cana" el 7 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

Esta obra, que supone un gran reto para él, no solo en su faceta de actor, sino también como director y productor, es una comedia de enredos que presenta una versión dominicana de la exitosa producción inglesa titulada "The Man Most Likely To".

Díaz García adelanta que compartirá escenario con un elenco estelar, encabezado por Lissette Selman y José Lora-Checho, así como los jóvenes Luis Felipe Fernández y Laura Jáquez Caminero.

La trama de la obra gira en torno a una familia que se enfrenta a situaciones inesperadas con mucho humor, resaltando la importancia de la comunicación y las relaciones interpersonales.

Proceso arduo

"El proceso ha sido arduo, ya que estoy involucrado en tres tareas simultáneamente, pero me siento lleno de satisfacciones, pues todo el elenco disfruta cada ensayo y el trabajo en equipo se hace evidente cada día", manifestó el actor, quien ha sido nominado en varias ocasiones a los premios Casandra por sus actuaciones en obras como "La Soga", "El método Gronholm" y "Palabras encadenadas".

"Weekend en Punta Cana" se presentará hasta el 16 de junio, en funciones los viernes y sábados a las 8:30 pm y los domingos a las 6:30 pm. Boletas en Uepa Tickets.