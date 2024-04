18 candidatas compiten para coronarse Miss República Dominicana

El concurso de Miss Universo ha sido un referente mundial en el mundo de la belleza y la elegancia. Sin embargo, en los últimos años, el certamen ha ido más allá de los estereotipos tradicionales de belleza y ha comenzado a enfocarse en la inclusión y la diversidad.

En la edición del 2023 se permitió la participación de candidatas casadas, divorciadas, madres y gestantes. Además, se abrió la oportunidad para mujeres mayores de 28 años, desafiando así las normas establecidas en años anteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/23042024-mis-universo-2024-candidatas---kevin-rivas-05.jpg Magali Febles (KEVIN RIVAS)

Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, franquicia del certamen en el país, se refirió a estos cambios con una dosis de ironía al ser cuestionada sobre la posibilidad de cambiar el nombre del concurso por no mantenerse fiel al significado de "Miss".

Febles dejó claro que no tiene poder sobre las reglas de Miss Universo, pero respeta y sigue las normativas establecidas por la organización.

"Yo no soy toda poderosa, soy eterna. No pongo las reglas en Miss Universo. Yo sigo las reglas. Creo eso es lo que me ha mantenido aquí durante tantos años, intentando traer la corona a República Dominicana." Magali Febles Directora Miss República Dominicana “

En la presentación de las candidatas dominicanas para el concurso, Febles expresó su apoyo a la decisión de permitir la participación de madres y mujeres mayores, destacando que la belleza de una mujer no está determinada por su edad, sino por su esencia.

La también directora de Miss RD Internacional, Miss Continentes Unidos y Reina Hispanoamericana, manifestó que cuando la organización Miss Universo iba a tomar la decisión de subir la edad y permitir a las madres y a jóvenes que tuvieran hijos competir se realizó una reunión con directores, en las que ella participó, para saber su opinión sobre el cambio.

"Estuve de acuerdo porque la belleza de una mujer no está en su edad. La belleza está en su esencia. Bienvenidas todas las madres de República Dominicana y del mundo", dijo Febles.

El acto oficial de presentación se llevó a cabo en el hotel Real Intercontinental, donde las candidatas desfilaron con vestuarios rosados.

Gala final

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/3b77f2cd-e26b-4db2-a249-b1a102f2cdbe.jpg Participantes de Miss RD (KEVIN RIVAS)

La gala preliminar está programada para el 3 de mayo, y la ceremonia final será el 5 de mayo en el Salón de Convenciones de Sambil, con transmisión por Color Visión, en horario de 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets desde 2,240 pesos.

Una de las 18 participantes de esta edición será la sucesora de la actual reina, Mariana Downing, y representará a República Dominicana en el Miss Universo 2024, que este año se celebrará en México.

Febles informó que las concursantes están recibiendo entrenamiento intensivo en diferentes áreas, como pasarela, turismo, oratoria, etiqueta, historia y maquillaje.

Madres: "Sí se puede"

Haidy Cruz, madre de dos hijos y con más de 45 años, está participando en la edición número 68 del Concurso Nacional de Belleza.

Cruz destacó que la edad es solo un número y que su participación es un mensaje para todas las mujeres, especialmente las madres y mayores de 40 años, de que nunca es tarde para perseguir sus sueños.

"No permitan que nadie corte sus alas, el éxito está en ustedes mismas. Yo soy la voz de todas esas féminas dominicanas que no se atreven a tener voz", dijo la representante de la provincia Monte Cristi.

Seguir un sueño

Celiné Santos, quien alcanzó el puesto de cuarta finalista en el Concurso Miss International en 2022, decidió participar en Miss República Dominicana para cumplir su sueño. Santos enfatizó que la edad o los fracasos pasados no deben impedir que alguien persiga sus metas y está dispuesta a contar su historia al mundo.

La representante del Distrito Nacional dijo que desde los 13 años ha sido un sueño para ella participar en este concurso.

"No importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Este es mi sueño y por eso estoy aquí. Creo en las segundas oportunidades y puedo contar mi historia, no solo a República Dominicana, sino al universo".

Miss Puerto Plata sufre accidente

En la entrega de las bandas, Magali Febles mencionó que la candidata de Puerto Plata, Marleny Dorville, no pudo estar presente debido a un accidente. Febles expresó alivio por la recuperación de Dorville y aseguró que está fuera de peligro.

"Ella es una niña encantadora. Tenemos todas nuestras oraciones con ella. Afortunadamente está bien, pero tuvo un accidente aparatoso y está viva de milagro. Esperamos que se pueda poner su banda la próxima semana".

Este año, el concurso cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, incluyendo el Ministerio de Turismo, Banreservas, Cerveza Presidente, hotel Real Intercontinental, Sambil y Bride to Be, entre otros.

Candidatas de Miss República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/24/61433ba3-0798-4641-a0cd-91ad0b056a98.jpg Candidata Miss RD 2024 (KEVIN RIVAS)

Paula Reynoso - Señorita Cibao

Mery González - Miss Comunidad Dominicana en Venezuela

Haidy Cruz - Señorita Monte Cristi

Rocío Vásquez - Señorita Bahoruco

Celinee Santos - Miss Distrito Nacional

Gemmy Quelliz - Miss Santo Domingo Este

Melody Arlenne - Señorita San Juan de la Maguana

Miyuki Cruz - Miss Comunidad Dominicana en Japón

Marleny Dorville - Señorita Puerto Plata

Crisania Fajardo - Señorita Bávaro

Lourdes Madera - Señorita Valverde

Melissa Núñez - Miss Comunidad Dominicana en USA

Karibel Pérez - Señorita Santiago

Tammy Deno - Señorita Santo Domingo de Guzmán

Delisbe Caba - Señorita Constanza

Mariela Mota - Señorita Santo Domingo Oeste

Alba Blair - Señorita Jarabacoa

Erika Marchena - Señorita El Seibo."