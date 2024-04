El reto de mantener vigentes los programas infantiles

. En la televisión dominicana los programas infantiles han vuelto con fuerza. Varias propuestas han captado el interés de los más chicos y sus padres en una realidad distinta a décadas anteriores, hoy marcada por las plataformas streaming y la televisión por cable, donde solo con un ´clic´ a los niños les llega diversión.

A lo largo de los últimos 30 años diversos espacios dejaron su sello, pero fueron saliendo, por distintas razones, quedándose un hueco necesario para la niñez dominicana. Todavía se recuerdan con nostalgia los icónicos programas que marcaron generaciones: "El Club de Isha", "Sábado Chiquito de Corporán", "María Moñitos", "Topi Topi" o"La Aldea Mágica".

En la década del 2010 personajes como La Tía Nancy, Alan Brito, Saltarín y Gasparín mantuvieron sus propuestas a pesar de las circunstancias, negados a dejar a los pequeños sin alegría y diversión. Posteriormente, el personaje de Sofía Globitos, interpretado por la actriz Bianca García, entró de lleno a la televisión dominicana en 2022 con la primera temporada producida por Edilenia Tactuk y la segunda y tercera (que está en filmación) a cargo de Vivian Fatule y Charles San Miguel de El Garaje Producciones.

Pero, ¿qué tan retador es mantener un programa infantil? ¿Hace falta apoyo? ¿Hay interés? En Diario Libre hablamos con sus protagonistas de cara al futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/29/imagen-saltarin-payaso.jpg El payaso Saltarín (SUMINISTRADA)

Falta de apoyo

El recordado payaso Saltarín, de 60 años de edad y 45 de ellos dedicado a la animación de fiestas infantiles y a la televisión, en gran parte con su compañero Gasparín, lamenta la falta de apoyo. "Es cuesta arriba, tú ves cómo la leche o los pampers que usan los niños se anuncian en programas de adultos. Yo me he mantenido por la trayectoria, tengo casi cinco años sin comerciales. Vivimos de las fiestas y las actividades que hacemos, pero nunca he dejado la TV", revela.

"Saltarín Show" es transmitido por Telefuturo, canal 23, todos los sábados, desde hace 8 años. "Somos los únicos que quedamos de la vieja guardia de los infantiles porque ya se han ido todos: Isha, Tía Eli, Monito Quique", sostiene.

Richard Espinal, nombre de pila del payaso, recuerda que él y Gasparín fueron los segundos payasos que aparecieron en la pantalla chica en la década de los 70 luego de Tommy Show. Sus hijos y nietos han formado parte del espacio, pero es su nieto de cuatro años el que ve como un relevo.

Lo mismo opina la artista infantil y educadora musical Tía Nancy, quien a través de la radio y televisión ha llevado sin descanso el contenido infantil. "Estoy feliz de que a las propuestas infantiles se les dé oportunidad, qué bueno que se están ocupando de los niños, pero me gustaría que se apoyará más económicamente. Siempre se apoya más las cosas de adultos".

Agrega que "en el país hay programas que están haciendo un trabajo impresionante. El principal objetivo de Vida Kids es llevar a los padres la conciencia de educar bien a sus hijos".

Por su parte, Freddy Ogando, productor del premiado "TopiTok", considera que falta más apoyo en la parte comercial para que estas producciones perduren y "conjuguen los principales elementos en los que basamos nuestro programa: amor, educación, valores, cultura y una dominicanidad auténtica, dando oportunidad a los talentos infantiles".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/29/imagen-tia-nancy-vida-kids_1.jpg

Impulso del Soberano

En conversaciones separadas con Diario Libre, La Tía Nancy, el payaso Saltarín, Vivian Fatule y Bianca García, valoraron como un impulso que se reabriera la categoría de "Programa infantil" en la reciente gala de Premios Soberano 2024, donde resultó ganador "TopiTok" de Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4.

Estuvieron nominados con "Vida Kids" y "Saltarín Show" y aunque fue incluida en "Programa de temporada", Sofía Globitos corresponde a este segmento.

"Es una muestra de que a los niños les interesa un contenido para ellos. A nosotros nos pareció fantástico porque es una forma de destacar ese esfuerzo en medio de contenidos en Youtube", reflexionó Vivian Fatule.

Bianca García, que da vida a Sofía Globitos, cuenta que con esta producción llevan enseñanza de valores, lecciones de vida, "los motivamos a seguir soñando y a seguir viviendo una niñez feliz", expresó Bianca, que también actúa en la cinta "Capitán avispa".

Llevar a cabo una producción como Sofía Globitos, que cuenta con el patrocinio de importantes marcas, supone un gran equipo: suma 68 personas delante y detrás de cámaras. "Cada programa cuenta una historia, son episodios, como si fuera una obra de teatro, pero la satisfacción es ver los rostros de felicidad de los niños que nos visitan en el estudio y la retroalimentación que recibimos", dijo Fatule.

En un levantamiento realizado por Acroarte, están al aire al menos 10 programas para la niñez. No todos gozan de la calidad, el apoyo, o una señal de TV a gran escala, pero intentan permanecer en una era donde los infantes tienen a la mano la tecnología.