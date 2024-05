Lourdes Madera, una artista y emprendedora que busca la corona de Miss República Dominicana

Con 38 años de edad, Lourdes Madera representa a la provincia Valverde en la edición 68 del Miss República Dominicana. Nacida en New Jersey, U.S.A., pero de padres dominicanos, Lourdes ha destacado en el mundo del arte, la música, el modelaje y los concursos de belleza desde muy temprana edad.

Más allá de su belleza y talento, Lourdes es una emprendedora y una activista comprometida con su comunidad. Lourdes se fascina con las expresiones de la creatividad humana. Ella comparte con sus seguidores que a la edad de cuatro años el violín capturó su corazón.

"Desde el momento en que tomé el instrumento entre mis manos, supe que no podía vivir sin él. Este instrumento se ha convertido en mi medio de expresión favorito y mi pasión por él me ha llevado a explorar diferentes géneros musicales. Para mí no solo es un instrumento, sino una forma de vida que llena mi corazón".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/01052024-miss-republica-domicana-15.jpg Lourdes Madera, Miss Valverde. (NELA CRUZ)

Miss Valverde ha demostrado desde joven su pasión por las artes. Con una formación en música, danza y actuación, así como en el mundo del modelaje, Lourdes ha participado en concursos de belleza desde su infancia hasta su adultez. Certificada en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, Instituto Clive Davis de Música Grabada, Lourdes ha colaborado con varios artistas a nivel internacional gracias a sus habilidades artísticas y creativas.

Además de su carrera en el mundo del arte y el espectáculo, Lourdes es una mujer emprendedora y comprometida con su trabajo y su comunidad. Actualmente, es dueña de su propio negocio de pestañas, "Lulu Lashes", y propietaria de una escuela de manejo en su comunidad, donde ha brindado oportunidades de empleo a muchas personas.

La enfermedad de Parkinson, su causa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/01052024-miss-republica-domicana-16.jpg Lourdes Madera. (NEAL CRUZ)

El compromiso de Lourdes con su comunidad la ha llevado a ser portavoz de causas sociales, siendo una de ellas la enfermedad de Parkinson.

"Crear conciencia a la población sobre dicha enfermedad, es uno de los objetivos principales de su participación en este certamen. Siendo el Miss República Dominicana Universo uno de los medios más efectivos para promover causas de esta magnitud y que pueda crear en la sociedad un impacto positivo".

Su participación en el certamen es una oportunidad para promover causas sociales de gran importancia. Con su participación, Lourdes busca educar a la sociedad sobre la enfermedad de Parkinson y crear medios efectivos para brindar recursos y cuidado a quienes la padecen.

Madera es una mujer persistente, que ha trabajado duro, con disciplina y dedicación para cumplir grandes retos a lo largo de su vida.

¿Qué busca en el Miss República Dominicana?

Con su participación en el certamen, Lourdes busca no solo destacar su belleza y talento, sino también crear un impacto positivo en la sociedad a través de su compromiso social y su dedicación a causas importantes como la enfermedad de Parkinson.

Miss Valverde buscará convertirse en la próxima Miss República Dominicana en la ceremonia final que tendrá lugar el 5 de mayo en el Salón de Convenciones de Sambil. El concurso será transmitido por Color Visión de 9:00 p.m. a 11:00 p.m.