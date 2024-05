Adiós a David Sanborn: icono del jazz y pop

El saxofonista estadounidense David Sanborn, ganador de seis premios Grammy y cuya obra abarcó varios géneros, falleció a los 78 años por complicaciones derivadas de un cáncer de próstata, informaron este lunes sus representantes.

Sanborn, "figura seminal" del jazz y pop contemporáneo, falleció la tarde del domingo "después de una larga batalla contra el cáncer de próstata", según un comunicado puesto en sus redes sociales.

Al saxofonista le diagnosticaron un cáncer de próstata en 2018, no obstante había proseguido con su agenda de conciertos hasta hace poco, y "de hecho, ya tenía conciertos programados para 2025", agrega la nota.

Nacido en Tampa, en el oeste de Florida, y criado en Misuri, la impronta de Sanborn se dejó oír en diversos géneros y de él "se ha dicho que 'volvió a poner el saxofón en el Rock", como destaca el comunicado.

Trayectoria

Colaboró en el tema 'Young Americans', de David Bowie, así como en cuatro álbumes del músico James Taylor, lo que incluyó el exitoso sencillo 'How Sweet It Is (To Be Loved By You)'.

A lo largo de su trayectoria colaboró con artistas como Stevie Wonder, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Elton John y The Rolling Stones, entre muchos otros.

A la edad de 14 años ya había tocado con figuras como Albert King y en 1967 se sumó a la Paul Butterfield Blues Band, con la cual llegaría a actuar en el icónico festival Woodstock

Debutó como solista con el álbum de 1975 'Taking Off', al que le siguió cuatro años después 'Hideaway'.

Ganó el primero de sus seis Grammys, tres de ellos por sus discos como solista, con 'All I Need is You' (1981) y a lo largo de su impresionante carrera sumó ochos discos de oro y un disco de platino por las cifras de ventas.