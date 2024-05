España acogerá el estreno mundial del musical sobre Audrey Hepburn que prepara su hijo

La inolvidable protagonista de 'Desayuno con diamantes', 'Vacaciones en Roma', 'Sabina' o el musical 'My Fair Lady', Audrey Hepburn (1929-1993), tendrá su propio espectáculo, 'Buscando a Audrey', y el estreno mundial se celebrará en Madrid en 2025.

Al frente de la producción de este espectáculo se encuentra el hijo de la actriz, Sean Hepburn Ferrer, (Lucerna, Suiza, 1960). "No se trata del clásico musical contando la biografía de su vida", explicó este martes Sean Hepburn en nota de prensa.

"Cuando a mi madre le propusieron escribir su biografía, ella siempre contestaba: 'A mí no me ha pasado nada. Solo he ido a trabajar y a la gente le ha gustado'", recordó el productor.

"Así que hemos preparado un guion con profundas raíces cinematográficas que evoca permanentemente su vida y obra", añadió el hijo de Hepburn', quien justificó el estreno mundial en Madrid porque "además de ser la tercera capital del mundo en volumen de negocio en torno a los musicales, Madrid está en un gran momento social y económico"

"Además, mi familia siempre ha estado muy vinculada a España, hemos pasado muchas temporadas aquí y mi madre siempre amó este maravilloso país", añadió.

'Buscando a Audrey' contará con libreto de José Ignacio Salmerón y música de Fernando Velázquez y el montaje será dirigido escénicamente por Juan Luis Iborra.