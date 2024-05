"La Lechuga", una pieza teatral que fusiona la comedia y el cinismo

La producción teatral "La Lechuga" se presentará a partir del 4 de julio, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, con las actuaciones de Mateo Gómez, Sabrina Gómez, Miguel Alcántara, Carmen Rosa Molina y Carlos Espinal.

La obra del venezolano César Sierra es un retrato universal de lo que sucede hoy en cualquier seno familiar. De acuerdo con un comunicado de prensa enviado a Diario Libre, aborda temas de gran profundidad, logrando fusionar la comedia y el cinismo.

"Es una tragicomedia que nos enfrenta a temas que quizás preferiríamos no tocar: la vejez, la muerte, los vínculos familiares... siempre con la justa y necesaria dosis de humor que nos pone a salvo. Cuando el teatro habla de la vida y la muerte y también nos permite reírnos", explicó Carlos Espinal, director de la obra.

¿Quién se hará cargo de papá? Una "familia casi perfecta"

Esta interesante propuesta reunirá por primera vez a Mateo Gómez, actor dominicano con amplia trayectoria en los Estados Unidos, en cine teatro y televisión (The Bone Collector, Law and Order, In The Heights, Delta Force y Music of the Heart, entre otras); Miguel Alcántara, reconocido actor, humorista, guionista, director y productor audiovisual; la destacada actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Gómez; y el regreso a los escenarios de Carmen Molina, actriz de teatro y televisión recordada por su participación en la serie Ciudad Nueva.

Todos bajo la dirección del reconocido actor y director Carlos Espinal protagonista de grandes éxitos como Master Class, Al Final Del Arcoíris, Glorious, La Jaula De Las Locas, Las Mariposas Son libres, A 2.50 El Cuba Libre, Cenicienta-El Musical, Cecilia García Vibrante, entre muchas otras.

Marcos Malespín tiene a su cargo la dirección visual y vestuario, Ángela Bernal estará en el diseño de escenografía, la banda sonora queda a cargo del maestro Dante Cucurullo, y como productora de líneas está Celeste Bretón.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/carlos3.jpg Mateo Gómez, actor dominicano con amplia trayectoria en Estados Unidos en cine, teatro y televisión. (SUMINISTRADA)

Sobre la obra

"La Lechuga" es una comedia dramática que se estrenó en el Teatro Latea de Nueva York hace más de 20 años bajo la dirección del fallecido director uruguayo Nelson Landreau. Desde entonces, ha tenido estrenos en otros estados de Estados Unidos y en países como México, Argentina y España, entre otros.

La trama reúne a los hermanos Martínez y sus parejas el día del cumpleaños de su padre, quien ha estado en un estado de salud muy delicado durante los últimos nueve años.

Ese día se reúnen en casa de la hermana dispuestos a soportarse, a sabiendas de que terminarán como siempre, a las patadas.

Es un día marcado en rojo en el almanaque de sus vidas, donde el reencuentro familiar forzado es el punto de partida para acumular odios y frustraciones compartidas en el silencio miserable de vínculos inexistentes.

Pero esa noche no será igual; una decisión drástica pondrá en jaque la dinámica familiar y los rencores acumulados saldrán a la luz todos al mismo tiempo.

Dirección y producción general Carlos Espinal. Producción ejecutiva: Producciones Carmen Rosa Molina. "La Lechuga" de César Sierra en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito desde el 4 de julio de 2024. Boletas a la venta en Uepa Tickets y todos sus puntos de venta, así como en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito. Diseño gráfico: Gregory De La Cruz. Videos y ediciones: Hergram Multi Colectivo. Asistentes de dirección: Soraya Guillen y Odalis Castillo como asistente de producción.