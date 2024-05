Dra. Nancy Álvarez: "Me gusta hablar de temas que son controversiales"

Tras 10 años de ausencia, la Dra. Nancy Álvarez regresa a la televisión. Luego del éxito del programa "¿Quién tiene la razón?", que condujo del 2003 al 2012, la psicóloga y sexóloga apuesta de nuevo a un talk show: "Desiguales".

Allí, junto a otras cuatro mujeres de diferentes generaciones y culturas (Adamari López, exitosa empresaria y personalidad de televisión; Amara La Negra, cantante, bailarina y actriz; Karina Banda, periodista y presentadora de televisión; y Migbelis Castellanos, presentadora, modelo y actriz) comparte sus conocimientos para cumplir con la que dice ser su misión en la televisión: educar.

En conversación con Diario Libre, Álvarez asegura que en esa más de una década fuera de la pantalla chica recibió múltiples ofertas, pero ninguna que la convenciera.

Lo que marcó la diferencia de este proyecto es que combina entretenimiento y educación, unión necesaria en tiempos en los que, a su consideración, se les está robando la voz a los expertos y a la ciencia.

Te puede interesar Amara "La negra", Nancy Álvarez y Adamari López compartirán en nuevo programa de Univisión

"Cuando me plantearon el proyecto, yo les aclaré que si no podía educar, no iba", comenta Álvarez. "Al principio hubo muchos problemas, porque yo les decía que no vine a dar opiniones, sino a hablar de ciencia, y si no me dejaban hablar de ciencia, me iba", confiesa.

Cariño del público

Pese a los años que se ausentó sigue gozando del cariño y la admiración del público, lo que incluso a ella le sorprendió. "Yo no pensé que la gente iba a responder a este nivel. Yo tenía muchos años fuera de la televisión", admite.

Muestra de que el programa que se transmite por Univisión ha calado en el gusto popular es la cantidad de seguidores con la que cuenta su perfil en Instagram: más de 120,000. La forma clara y desinhibida en la que Álvarez habla de temas de relaciones de pareja, sexo y familia, puede que tenga mucho que ver con el éxito que arropa todos sus proyectos.

"A mí no me gusta hacer un programa sentada, oyendo gente hablar y esperando que todo el mundo esté de acuerdo. Me gusta discutir, demostrar por qué tiene que ser así y hablar de temas que son controversiales", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/desiguales.jpg Elenco del programa Desiguales. (FUENTE EXTERNA)

Al principio fue difícil para la terapeuta sexual y familiar adaptarse a la dinámica del talk show, precisamente por las diferentes formas de pensar de cada una de las mujeres que conforman el reparto.

"Somos muy desiguales, más de lo que yo creía, y eso me ha sorprendido mucho", admite. "Al principio hubo muchos problemas porque ellas no entendían por qué yo peleaba. Fue difícil, yo hasta pensé en irme, pero después entendí que estamos educando a mucha gente, empezando por ellas cuatro, y eso es lo único que a mí me interesa".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/nancy-otra.jpg

"Yo vine al mundo a educar, y a educar en áreas conflictivas" Dra. Nancy Álvarez Psicóloga y sexóloga “

Intrusismo en las redes sociales

En redes sociales abundan los usuarios que crean contenido sobre psicología sin estar debidamente capacitados. Es una práctica que la doctora condena, pues afirma que estos intrusos del oficio solo han venido a crear confusión en torno a los temas de pareja y salud mental.

"Las redes están haciendo daño. Yo creo que si la gente da su opinión, se le respeta, pero no de conocimientos que no tiene", sostiene. "Es un gran problema que tenemos hoy porque no hay nada más peligroso que una persona que cree que sabe y no sabe... Son los que en vez de ayudar ocasionan todo lo contrario".

Retiro en Punta Cana

Recientemente, Álvarez y su esposo, el doctor en medicina Álvaro Skupin, inauguraron una nueva clínica en Punta Cana especializada en tratar enfermedades como el Alzheimer, la fibrosis pulmonar, la diabetes o el Parkinson con células madre y en tratamientos antiedad.

A finales de junio la pareja tiene en planes venir a Punta Cana para impulsar y ocuparse de lleno del centro de salud. En un futuro, sueña poder retirarse en este destino turístico.

"Nos encanta Punta Cana porque tiene muchas cosas de Estados Unidos, lo que nos da la seguridad de que ahí nos podemos retirar", comenta. Una vez asentada en el país, Álvarez no descarta la idea de incursionar en la televisión local con un programa propio. Lo que sí tiene claro es que, de hacerlo, sería una propuesta de calidad.

"Si hago televisión local tengo que juntar gente como la que yo sé, que son gente buena, y que me encantaría hacer cosas con ellos, y siempre asesorándonos con gente y calidad técnica de aquí (Estados Unidos)", aclara.

Pese a que algunos hablan de que en la televisión dominicana cada vez hay menos propuestas de valor, ella considera que "hay mucha gente haciendo televisión de calidad". "Yo creo que sí hay calidad, pero ¿podemos subirla? Claro que sí. ¿Podemos querer parecernos a Estados Unidos? No, no tenemos dinero para eso", reflexiona.

Entre sus anhelos por cumplir al volver a su tierra natal se encuentra regresar al teatro, ya que gracias a su participación en obras locales en sus inicios, dice, pudo llegar a donde está hoy. "Germana Quintana fue quien me metió a hacer teatro, y si yo no hubiera hecho teatro, yo jamás hubiera sido lo que soy hoy", finaliza.