Figuras públicas dominicanas que visibilizaron sus luchas contra el cáncer

Héctor Acosta demostró este fin de semana su profesionalismo y resiliencia. Durante un concierto en Puerto Rico, el artista reveló que, mientras mostraba su talento, estaba librando una intensa lucha personal tras ser diagnosticado con cáncer.

"Este artista que ustedes están viendo está cantando siendo diagnosticado con cáncer, y estoy aquí porque el compromiso de nosotros es cumplir con nuestro público", confesó el artista durante su presentación en el Coca Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico.

El artista y senador reelecto de la República Dominicana agradeció profundamente al público presente por el fiel apoyo brindado a lo largo de su carrera. "Gracias por estar siempre conmigo y por seguir apoyando mi música. Ustedes son el motor que me impulsa a seguir adelante", expresó emocionado El Torito ante una audiencia eufórica.

Como él, otros artistas criollos han hecho pública su lucha contra el cáncer, una enfermedad que, si es diagnosticada a tiempo, puede curarse, y han hablado sobre sus luchas personales contra la enfermedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/torito.jpg Héctor Acosta reveló en concierto que padece cáncer. (FUENTE EXTERNA)

Juliana O'Neal: la merenguera que venció tres veces el cáncer

Desde el inicio de 2018, cuando reveló que padecía su tercer cáncer, la "reina del mambo" siempre se ha mantenido irradiando fortaleza y buena fe, y dijo en una ocasión:

"Mi misión a partir de este momento es llevar un mensaje de prevención. El hecho de ser joven no te excluye de padecer cáncer de mama".

"Esto es un proceso que va a pasar, esto tiene que pasar, y al cáncer no se le gana quejándose, tirándose en depresión, no se le gana siendo negativo. Al cáncer se le gana luchando, siendo positivo. La palabra tiene poder, lo que usted declara con su boca eso va a pasar... A todo el que esté pasando un mensaje de fortaleza, le mando un abrazo a la distancia. Y aunque se vea todo mal al final depende de uno vencer. Hay muchos que no lograron vencer, pero lucharon hasta el final y de eso se trata", dijo la cantante entre lágrimas en televisión nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/juliana-oneal.jpg Juliana O'Neal en una de sus participaciones en la Cámara de Diputados. (FUENTE EXTERNA)

Tras su enfermedad, la artista, quien fue reelecta diputada por Santo Domingo Este, ha sido una fiel promotora de políticas pro defensa del cáncer.

Durante una de las sesiones, O´Neal indicó que es indignante y preocupante ver cómo es prioridad para el Gobierno gastar en propaganda, diciéndole a la sociedad dominicana algo que no están recibiendo los pacientes que viven peripecias para obtener sus medicamentos, señaló en una nota de prensa.

"Con los millones que el Gobierno gastó en estas 2 páginas de portada en 6 periódicos de hoy, se hubiesen comprado más medicamentos y/o hecho donaciones a casas de acogida para pacientes con cáncer. Son más improvisación y propaganda que hechos", escribió la diputada en su cuenta de Twitter acompañada de fotos de periódicos con portadas de publicidad del Gobierno.

Señaló en la Cámara de Diputados que prevenir y diagnosticar no es suficiente y preguntó qué están haciendo las instituciones públicas para ayudar a los que padecen la enfermedad, ya que el referido tratamiento tiene un alto costo.

"A la gente le da cáncer en enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, tenemos que intensificar campañas, concientizar, sensibilizar, porque si bien es cierto que llevamos el rosado en el mes de octubre, durante el año llevamos el negro en el corazón por tantas dominicanas que están muriendo a causa de esta enfermedad y el Estado pudiendo resolver y pudiendo costear esos tratamientos", dijo con firmeza Ycelmary Brito, diputada por Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo.

Milagros Germán y su lucha contra el cáncer

La ministra de Cultura y veterana comunicadora padeció cáncer de mama en el año 2001 y detectarlo a tiempo le ayudó a salvarle la vida, así lo reveló el pasado año como parte de su testimonio en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

En su relato, publicado por las cuentas de redes sociales de la Presidencia, Germán contó que se enteró que tenía cáncer porque su hermana menor padecía cáncer de ovarios y ella le instó a hacerse un chequeo médico mientras la cuidaba.

"Me diagnosticaron en el 2001, en ese momento estaba cuidando a mi hermana y no le di importancia porque había tenido quistes mamarios en otros momentos, pero fui a chequearme", cuenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/milagros-german--1.jpg Milagros Germán. (FUENTE EXTERNA)

Afirmó: "Creo que mi hermana me salvó la vida".

Narró que en ese momento asumió el valor, la fuerza y la fe de que se iba a curar.

"Las personas no deben temer ni a la quimioterapia ni a sus efectos, para mí el hecho de que se me haya caído el pelo significaba que la quimioterapia estaba funcionando, esto es lo menos importante de todo lo que está pasando", acotó.

Manifestó que el cáncer le enseñó a ser una persona fuerte, observadora de las pequeñas cosas y recordó que el país estaba luchando con ella con sus oraciones.

"La Diva" de la televisión llamó a las mujeres a no tenerle miedo a las quimioterapias y al diagnóstico de la enfermedad e indicó que el miedo no puede ser enfrentar un diagnóstico.

"Nuestro cuerpo habla, detectar el cáncer de mama a tiempo es nuestra responsabilidad. Yo estoy viva porque lo encontré a tiempo", concluyó.

Fefita La Grande luchó contra un cáncer en silencio

La merenguera típica Fefita La Grande demuestra que ni el cáncer de mama pudo parar su fiesta y que su diagnóstico no fue motivo para deprimirse, llegando incluso a tocar bailes el mismo día que recibía quimioterapia.

"Yo duré un año y ocho meses, y el año y ocho meses enferma con cáncer yo tocaba... Le decía al doctor: oye anda rápido, sácame esa aguja que me voy a ir a tocar", dijo entre risas La Vieja Fefa en una entrevista en 2017.

Fefita indicó que su fe y el buen ánimo que le caracteriza fueron las claves para poder superar su enfermedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/reconoce2-1024x738.jpg Fefita La Grande. (ARCHIVO)

"Cuando me dijeron que tenía cáncer, las muchachas que andaban conmigo se estaban volviendo locas, yo sólo le pregunté al doctor: ¿Tengo cura? Y me dijo que sí, entonces le dije: ¡Ah pues no te apures que entre Dios y tú me van a curar, pero cúrame!", expresó la artista.

José Guillermo Sued: venció el cáncer de mama

Aunque en un porcentaje menor, los hombres también padecen cáncer de mama. Según las estadísticas, el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de 1 en 833. José Guillermo Sued es uno de estos hombres.

En el 2008, al comunicador le fue detectado un cáncer localizado en la aureola derecha de su pecho, y ganó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/6437f0711e82c.jpeg José Guillermo Sued.

"El cáncer reforzó mi fe en Dios, fue el ingrediente más importante que aportó a mi vida, me hizo mejor ser humano", dijo en 2021 durante una entrevista.

El coraje con el que Xiomara Fortuna enfrentó el cáncer

La artista es otra de las mujeres que enfrentó con coraje el diagnóstico de cáncer. Esta enfermedad la libró con la fortaleza y firmeza que la caracteriza, lo que le permitió salir airosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/unnamed-2-1024x683.jpg Xiomara Fortuna.

En una entrevista, la intérprete le atribuyó esa victoria a unas palabras de su abuela cuando era niña. "Mi abuela me dijo que yo era fuerte y me lo sigo creyendo", destacó en ese momento.

Camilo Rijo, el joven guitarrista que lucha contra el cáncer

Como un alma libre, con espíritu alegre, que mantiene su estado de ánimo positivo sin importar las circunstancias adversas, así se define el joven músico Camilo Rijo Fulcar.

Él fue diagnosticado con cáncer de hígado y, contrario a lo que sucede con muchas víctimas de esta enfermedad, el músico vio en esa experiencia la forma de levantarse y motivar a otros que quizás están pasando por la misma situación.

"El cáncer fue lo que me hizo levantarme", confesó a Diario Libre en 2019, con la gallardía que le caracteriza tras su participación en Dominicana´s Got Talent.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/camilo-rijo.jpg Camilo Rijo.

"Antes del cáncer estaba muy decaído, pero esta enfermedad de alguna manera me devolvió ese espíritu (alegre que hoy exhibe)", reiteró.

Y continuó: "Yo decidí, antes de enterarme que tenía cáncer y mientras estaba presentando los síntomas, que si era esa la enfermedad cuando esa biopsia llegara y confirmara que tenía cáncer, lo que iba a hacer era reírme, y me iba a tomar esto como una broma y con sentido del humor. Dije me voy a curar en salud, voy a curarme", recordó.