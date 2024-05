Marcello Hernández debuta en el país con hilarante show de comedia

El comediante Marcello Hernández pasó con notas altas su debut en la primera de cuatro presentaciones sold out en Hard Rock Café Santo Domingo.

El stand up comedy de padre dominicano y madre cubana y único latino dentro del staff de comediantes del icónico programa Saturday Night Live (SNL) se presentó por primera vez en el país sacando carcajadas de un publico mayormente juvenil que llenó el aforo.

Nacido y criado en Miami y hablando un perfecto español, Hernández echó mano de las vivencias de ser un latino en los Estados Unidos y de haber sido criado por una madre cubana, cuyas formas de educar se parecen mucho a la de las dominicanas, por lo que esas historias sacaron risas y suspiros de identificación.

Salió a escena siendo presentado por el stand up comedy Carlos Sánchez, quien también sirvió de telonero. Hernández usó la canción de Bad Bunny "Después de la playa" como intro ataviado con una camiseta deportiva azul, jeans y gorra.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/7b819aca-e797-42b6-ae6e-d318d52f39da_1.jpg

Marcello, de 26 años, se expresó con la jerga dominicana, quizás por su influencia familiar, aunque el show fue ambientado en el público latino. Dijo sentirse muy feliz de estar aquí, tierra que visitaba desde niño en verano y lo inscribían en campamentos.

"Mi parte favorita de ser latino es que los latinos no se ofenden", soltó en un momento narrando como el pueblo latinoamericano se burla de sus tragedias.

"Al latino nadie lo va a tratar peor que lo trataron los padres cuando chiquitos. Nadie me va a decir nada que mi mamá no me dijo", vociferó el joven que tiene 1.2 millones de seguidores en Tik Tok.

Temas abordados

Dentro de los temas abordados, en gran medida de sus vivencias, narró cuando su padre lo traía de pequeño a República Dominicana para que viera que "aquí se va la luz".

O de las pelas o los regaños que su madre le hacía sin importar estar en un mall ante la mirada cómplice de otras madres que hacían lo mismo.

Echó mano del ´tigueraje´ criollo y del latino en general a la hora de enamorarse y puntualizó las diferencias del comportamiento de los jóvenes americanos con los hispanoparlantes.

No abundó mucho sobre el programa SNL en New York, lo que fue un punto a mejorar, ya que su debut fue en 2022 y ha sido destacado como uno de los mejores comediantes.

En ese programa se viralizó por primera vez con el sketches de comedia hablando de béisbol con el actor Kenan Thompson que imita al Big Papi David Ortiz.

Lo mismo ocurrió con la participación junto a Pedro Pascal y Bad Bunny, quienes escenificaron a unas madres latinas en el momento en que Marcello fue a presentarles a su novia.

A lo que sí hizo referencia de SNL de NBC fue a su vida en New York marcada por la inmediatez y el progresismo. "Tengo mis primeros amigos no binarios y me voy a janguear con ellos", comentó haciendo reír.

No obstante, defendió a esta comunidad y sus libertades.

Criollos abren show

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/eea19280-e0d3-4162-9c81-90c16c715ccb.jpg El humorista Carlos Sánchez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/cce57dad-a326-43d6-97ec-c306cd026a91.jpg El Pió participó abriendo el show. (FUENTE EXTERNA)

Previo a subir al escenario alrededor de las 9:40 de la noche, los stand up comedy criollos Carlos Sánchez, considerado el rey del stand up en el país y El Pió RD animaron el ambiente.

Cada uno se enfocó en lo suyo: Sánchez en la vida de padres y los retos que vivió en la pandemia y El Pió de lo que significa ser un santiaguero de Gurabo mudado a la capital.

Marcello no ofrece, al menos todavía o no es su estilo, un humor que lleve a la reflexión ni toca temas sensibles que dejen ver sus ideas, pero logra mantener a la audiencia cautiva, pues en este tipo de show el mayor reto es la distracción del público.

Él es anecdótico y repentista. Con mucha gracia, gesticulación y gritos incluidos, saca risas y cumple con el rol de entretener.

Sobre el cómico

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/7b819aca-e797-42b6-ae6e-d318d52f39da.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/20ada86a-a8bc-47cb-b980-e0c092bc7d30.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/453b23b5-6c84-49c7-aafc-654c66c775c8_1.jpg

Marcello André Hernández González y criado en Miami, Florida, Hernández es un producto de la Escuela Preparatoria Belén Jesuita y se graduó de la Universidad John Carroll en 2019 con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación.

Marcello ha utilizado su herencia cultural diversa como una fuente de inspiración en su comedia. Comenzó su carrera publicando contenidos humorísticos en redes sociales y rápidamente evolucionó hacia el stand-up, mudándose a Nueva York en 2019 para perseguir sus sueños.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/fdb17958-60e9-4536-86b2-fbd6e4112ca1.jpg

El show de stand up comedy de Marcello Hernández producido por el empresario Gamal Haché continúa este miércoles 28, 29 y el 30 de mayo será totalmente en inglés.