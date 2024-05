Robbie Williams expondrá sus obras en el Moco Museum de Barcelona

Robbie Williams mostrará 17 de sus obras de arte en una exposición titulada Confessions Of A Crowded Mind. ( KEVIN MAZUR/ONE LOVE MANCHESTER )

El cantante británico Robbie Williams mostrará 17 de sus obras de arte nunca expuestas anteriormente en el Moco Museum de la ciudad española de Barcelona, en una exposición titulada 'Confessions Of A Crowded Mind' que se inaugurará el próximo 20 de junio.

El artista estará presente en la inauguración de la exposición, según anunció este jueves el Moco Museum en un comunicado.

El museo explicó que estas obras, que están relacionadas con la salud mental, "pretenden inspirar a los espectadores a abrazar colectivamente cada parte de sí mismos".

Una nueva faceta artística

La superestrella internacional, con éxitos como 'Angels', 'Feel' o 'Let Me Entertain You', se ha dedicado a crear arte todos los días como forma de hacer frente a las presiones de la vida en el ojo público, precisó el Moco Museum.

Tras el éxito de la primera exposición individual de Robbie Williams en el Moco Museum de Ámsterdam, donde más de 100.000 personas visitaron su primer capítulo de la muestra, 'Pride and self-prejudice', el cantante británico llevará ahora a España una nueva exposición para inspirar a la gente a transformar sus miedos y ansiedades en creatividad.

El artista resaltó, según explica el museo, que tras su primera exposición en Ámsterdam está "encantado" con esta nueva muestra, y confía en que "anime a la gente a aceptarse a sí misma y a expresar su verdad".

Robbie Williams es uno de los cantantes de más éxito del mundo de la música, con seis álbumes entre los 100 más vendidos de la historia británica, 80 millones de álbumes facturados en todo el mundo, 14 singles número 1 y un récord de 18 premios BRIT, más que ningún otro artista.

En 2022 consiguió su decimocuarto álbum número 1 en el Reino Unido con 'XXV', batiendo el récord de solista con más álbumes número 1 en el Reino Unido.