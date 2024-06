José Roberto Díaz celebra 39 años en el teatro con la obra "Weekend en Punta Cana"

José Roberto Díaz es un actor que ha labrado su carrera en el teatro con un impecable desempeño. Han pasado ya 39 años desde su debut en las tablas, y lo celebra dirigiendo y actuando en la obra "Weekend en Punta Cana", desde este viernes 7 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

Acompañado de un elenco integrado por Lissette Selman, José Lora, Luis Felipe Fernández y Laura Jáquez Caminero, la producción teatral supone un gran reto para Díaz, debido a que además de su rol como actor, la dirige. "Estoy respaldado por un gran grupo de profesionales como Lissette Selman, José Lora, así como jóvenes talentos que han hecho trabajos de mucha calidad", dijo a a Diario Libre.

Un reto

José Roberto Díaz, quien también es docente de teatro, reconoció que el proceso del montaje ha sido arduo. "Esta es una comedia, una tarea muy difícil, pero todo ha ido fluyendo bien. Asumí el reto y creo que el público lo podrá ver", afirmó.

"Weekend en Punta Cana" es una comedia de enredos inspirada en la producción inglesa de Joyce Rayburn titulada "The Man Most Likely To".

El montaje trata de una familia que se enfrenta a situaciones inesperadas de mucha jocosidad, donde se expone la importancia de la comunicación y las relaciones interpersonales.

De la obra

"Weekend en Punta Cana" es una comedia de enredos inspirada en la producción inglés de Joyce Rayburn titulada "The man most likely to".

El montaje trata de una familia que se enfrenta a situaciones inesperadas de mucha jocosidad, donde se expone la importancia de la comunicación y las relaciones interpersonales.

Auge en el teatro

Desde hace varios años se ha producido un movimiento positivo en el teatro con la presentación de atractivas propuestas que han beneficiado al público y a sus protagonistas.

"Mientras más opciones le demos al público, de esa misma forma nos impacta positivamente a todos porque podrán ver diferentes géneros, pero algo muy interesante es el hecho de que mucha gente joven se está arriesgando con muy buenas propuestas", aseguró.

"Weekend en Punta Cana" se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 7 al 16 de junio, en funciones viernes y sábados a las 8:30 pm y domingos a las 6:30 pm. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.