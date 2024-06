Nueva entrega de "Call Of Duty" lidera evento de anuncios de Xbox

El equipo Xbox de Microsoft presentó el domingo sus próximos videojuegos de acción, entre ellos la siguiente entrega de "Call of Duty", y una nueva versión exclusivamente digital de su consola que lanzará este año.

Cientos de miles de fanáticos se conectaron a la transmisión en línea del Xbox Showcase, un evento para conocer los títulos en desarrollo y próximos lanzamientos, incluido el tan esperado "Call of Duty: Black Ops 6", que estará en el mercado a partir del 25 de octubre.

La más reciente entrega de la exitosa franquicia de videojuegos de operaciones militares en primera persona se desarrolla en la década de 1990, después de la caída de la Unión Soviética, donde "la verdad no es lo que parece", dijo el jefe de juegos de Xbox, Phil Spencer.

Destacó que el nuevo "Call of Duty" y muchos otros juegos estarán disponibles desde el día del lanzamiento en el servicio de suscripción Xbox Game Pass.

Más de 100 millones de personas juegan "Call of Duty" mensualmente, dijo, y agregó que Xbox está buscando aumentar esos números con la disponibilidad del juego en la nube de Game Pass.

Xbox también exhibió una precuela de la saga "Gears of War" llamada "E-Day", y el juego "Indiana Jones and the Great Circle", que llegará a finales de este año y en el que un personaje al estilo del interpretado por Harrison Ford en las películas de la franquicia se enfrenta a enemigos nazis.

La compañía además presentó nuevas entregas de "Doom", "Dragon Age" y una secuela de "Life is Strange".

El titán de los videojuegos adelantó paquetes de expansión de populares juegos como "World of Warcraft" y contenido nuevo de "Fallout".

"Nuestra misión es hacer de Xbox el mejor lugar para jugar", dijo la presidenta de Xbox, Sarah Bond, al presentar las nuevas consolas, entre ellas una exclusivamente digital que se lanzará a finales de este año.

El precio de las nuevas consolas Xbox sigue siendo una incógnita

A principios de 2024, Microsoft sacudió el sector al anunciar que algunos videojuegos de Xbox que alguna vez fueron exclusivos estarán disponibles en consolas rivales.

Sin embargo, Spencer dijo que Xbox no ha cambiado su "estrategia fundamental de exclusividad".

Microsoft aspira a impulsar las ventas de Xbox, rezagadas respecto a las de las consolas Sony PlayStation, y aumentar los ingresos por suscripciones a su servicio de juegos en la nube.

Xbox, PlayStation y Nintendo compiten desde hace años por ser la consola más preciada por el público, con títulos exclusivos de gran éxito de sus propios estudios o en acuerdos con otros fabricantes de juegos.