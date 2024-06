Muere María Renée Núñez, ganadora del reality "La isla", a los 34 años

La actriz e influencer mexicana María Reneé Núñez falleció a los 34 años de edad, aunque aún se desconoce la causa exacta de su muerte. Fue su hermana Alma Núñez Peralta quien confirmó la información a través de las redes sociales.

La mujer cobró fama tras convertirse en la primera ganadora del reality show 'La Isla' de Televisión Azteca, grabado en la República Dominicana. Durante su trayectoria en ese medio de comunicación se hizo amiga de la conductora Tania Rincón, quien al enterarse del fallecimiento de Reneé, expresó un conmovedor mensaje.

"Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María ahora ya descansas te pienso con mucha luz y toda la paz", expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Se desconoce si más adelante la familia dará mayor información sobre los actos fúnebres.

Núñez Peralta nació en Sonora, México, en 1990. Estudió diseño gráfico y se dedicó al mundo del entretenimiento; posteriormente, cobró fuerza en sus redes sociales. Se reportó que hasta el momento de su fallecimiento, la chica mantenía un romance con Diego Hernández, quien aparece con ella en la última publicación que realizó en su red social el pasado 29 de abril.

Fue apasionada por los deportes, incursionando en disciplinas como el ciclismo, el voleibol y el softbol, destacando en diversos equipos escolares a nivel nacional.

Su amor por la playa no solo le otorgó momentos de esparcimiento, sino que también fortaleció su espíritu competitivo, convirtiéndola en una de las integrantes más sólidas en "La Isla" en el año 2012.

Además de su destreza en el ámbito deportivo, María Reneé incursionó en el mundo del modelaje, siendo rostro de varias revistas y representando a su universidad en diversas ocasiones. La confección y la repostería también formaban parte de sus talentos, complementando así su versatilidad y creatividad.