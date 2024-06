Entre éxitos y nostalgia: Jochy Santos y el futuro de su programa "Divertido con Jochy"

El domingo 9 de este mes, el popular programa de televisión "Divertido con Jochy" cerró una temporada exitosa por Color Visión, bajo la conducción de Jochy Santos y la producción de Edilenia Tactuk.

El nuevo formato del programa logró conectar de manera significativa con la audiencia en su horario de 12:00 a 2:00 de la tarde, consolidando su lugar en la televisión dominicana desde su regreso el pasado 3 de marzo por Color Visión.

El pasado domingo, Jochy Santos despertó temprano, su rutina dominical aun ajustándose a la nueva realidad sin el programa. "Bueno, de verdad que, para mí, por ejemplo, ayer que fue mi primer domingo sin 'Divertido', no te lo voy a negar, uno tiene sentimientos encontrados. Entonces me puse fue a ver grabaciones del programa. Y tú sabes que el cuerpo humano tiene lo que le llaman el tiempo. Yo me levanté temprano ayer como que iba para el programa, hasta que me di cuenta de que no tenía que ir al canal", comentó en una entrevista que concedió a Diario Libre.

El salsero Gilberto Santa Rosa fue la estrella internacional con la que Jochy Santos cerró la primera temporada de Divertido con Jochy.

Una segunda temporada

Jochy Santos reflexionó sobre el éxito de esta temporada: "Estamos muy complacidos con el resultado de estos programas de temporada. La reacción del público fue muy buena comercialmente. Además, los artistas dominicanos siempre acudieron a nuestras invitaciones, a pesar de sus compromisos los sábados en la noche. El público nos dio un respaldo muy importante, y tanto Edilenia Tactuk como yo estamos muy contentos con lo que ha sucedido en esta primera etapa de 'Divertido' en esta modalidad de programa de temporada", agregó.

El programa no solo mantuvo su encanto habitual, sino que también brindó oportunidades a jóvenes talentos, consolidándose como una plataforma para el desarrollo de la industria del entretenimiento dominicano en todas sus manifestaciones.

"Le dimos la oportunidad a gente joven para estar en la televisión, gente con mucho talento. En general, estamos felices con lo que ha ocurrido y ya estamos en conversaciones para una segunda temporada, que podría ser para el último trimestre del año. Tenemos la escenografía lista, lo que nos ahorra costos", explicó Santos.

Gratitud

Jochy Santos y Edilenia Tactuk expresaron su gratitud al público y a todos los colaboradores que hicieron posible el éxito del programa. Con la mirada puesta en el futuro, se preparan para regresar con una nueva temporada que promete seguir brindando entretenimiento de calidad a la audiencia dominicana.

"Divertido con Jochy", una producción de televisión con la que Jochy Santos consolidó su carrera como conductor y animador, seguirá siendo una plataforma clave para la difusión del talento y la cultura del entretenimiento en la República Dominicana. Esta edición tuvo 14 entregas.