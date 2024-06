Ángela Bernal en el musical Querido Evan Hansen

La actriz dominicana Ángela Bernal vuelve a los escenarios para encarnar a Heidi Hansen, madre de Evan Hansen en una interpretación que promete cautivar al público por la complejidad de este personaje.

"Querido Evan Hansen" la historia de Evan, un adolescente con ansiedad social, que lo que más desea es encajar y ser aceptado. El problema es que, en su camino para integrarse, no contó toda la verdad. Ahora, debe renunciar a una vida que nunca imaginó tener.

A medida que los acontecimientos se complican y la verdad sale a la luz, Evan se enfrenta a un ajuste de cuentas consigo mismo y con todos los que le rodean.

"Estos son, sin dudas, los retos más grandes a los que se enfrentan los jóvenes y adolescentes, llenándolos a veces de muchas inseguridades, privándoles de felicidad y disfrute en una época de la vida muy valiosa y significativa. Me siento muy comprometida con mi aporte artístico en el musical, ha sido uno de los retos más grandes que he tenido como artista del teatro musical," aseguró la actriz que también es madre de adolescentes.

Trayectoria en musicales

Ángela, con más de quince años en el teatro musical y el cine, posee una importante trayectoria trabajando en los más prestigiosos musicales del país de la mano de grandes directores.

Esta artista con mas de treinta proyectos de teatro, teatro musical, cortos y largometrajes bajo su manga, fue formada inicialmente como bailarina de danza jazz. Tuvo entrenamientos tanto en el país, como intensivos en Hip Hop, Jazz Funk, Street Jazz, Lyrical Jazz Contemporary Jazz en el Broadway Dance Center, Steps on Broadway y New Dance Group en New York.

Inicia al mundo del teatro musical de la mano de Luis Marcell Ricart (Theamus). Como actriz, ha sido formada por Laura García-Godoy, Kat Montés, Alfonso Rodríguez, Fausto Rojas, entre otros.

Ha recibido entrenamiento vocal del maestro Reynaldo Fustier (fallecido), Laura Pernas y actualmente, prepara vocalmente a su personaje "Heidi Hansen" junto a maestra de canto, Indira Acosta.

El musical "Querido Evan Hansen", cuenta con música y letras de los aclamados compositores Benj Pasek y Justin Paul, y un guión de Steven Levenson. Desde su estreno, este musical ha sido aclamado por la crítica y ha recibido numerosos premios, incluyendo seis Premios Tony, un Grammy y un Daytime Emmy.

El elenco de la producción local incluye a Emanuel Vásquez en el papel de Evan Hansen, junto con Galina Terrero como Zoé Murphy, Víctor Pintor como Connor Murphy, Eliana Berretta como Cynthia Murphy, Alan Pérez como Jared Kleinman, Luisa Ramírez como Alana Beck y Moisés Romero como Larry Murphy.

"Querido Evan Hansen" se presentará este 27 y 28 de junio de 2024 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.