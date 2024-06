Samuel Priego su visión de la humanidad y sus complejidadades en "Extravagario"

El destacado artista dominicano Samuel Priego exhibe "Extravagario" en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

Un conjunto de 35 obras pictóricas y una escultura como eje central de carácter existencialista llevan al espectador al mundo ideado por Priego donde el ser humano transforma la cotidianidad.

Todos los cuadros son alegóricos a personas en distintos ambientes y contextos donde el artista refleja las complejidades humanas, explora el comportamiento y cómo se relacionan con las sociedades actuales con un enfoque en las fabulaciones y lo desconocido de nuestro plano existencial.

Su obra documenta el día a día de los ciudadanos en un mundo cambiante y tecnológicamente avanzado, sin dejar de mostrar nuestras raíces.

La humanidad y el surrealismo

"El nombre de la exposición viene de un poemario de Pablo Neruda (Estravagario, 1958), pero el mío es con ´X´. Lo encontré trabajando esta serie y coincidió con lo que yo estaba haciendo", cuenta Samuel Priego en conversación con Diario Libre durante la apertura.

Dice que lo expuesto en el tercer nivel del MAM toca temas de humanidad, pero de una manera muy surreal y complicada al igual que sus pinturas.

"Nunca había encontrado un escrito que coincidiera tanto conmigo y mi trabajo y quizás con la labor de otros artistas. Dicen que los escritores son como pintores y viceversa", reflexiona el creador dominicano.

¿Por qué llama a su pintura es complicada? "Bueno, porque todo lo que hay en esta serie pictórica son seres humanos y los seres humanos somos complejos por naturaleza, genética, nuestro interior es complejo. Me fascina. Siempre he estado obsesionado con el ser humano, viéndolo desde mi burbuja, para poder entenderme a mí mismo".

Alrededor de dos años y medio trabajó Samuel Priego en "Extravagario", pero la serie la completó en cuatro años.

La gama de colores que utiliza tiene un significado.

"La intención es ser optimista frente al desaliento que pueden tener muchas personas en el mundo. Por eso represento el gris y los colores neutrales como esa desmotivación que pueden tener muchos allá afuera, pero dándole golpes de color muy fuerte para motivarlos a echar hacia adelante y ser mejores seres humanos" Samuel Priego Artista “

"Siempre me he interesado por el comportamiento humano, observándolo desde mi burbuja, lo que me permite entenderme a mí mismo. Los misterios del amor, la soledad, el ocio y la propia existencia juegan un papel muy importante en esa serie", reflexiona.

Su obra la define como esperanzadora y motivadora.

A su padre

Samuel es hijo de Harold Priego (1955-2013), creador de Diógenes y Boquechivo, las recordadas caricaturas que fueron un sello en Diario Libre.

Expresó que fue una persona muy importante en la opinión pública, "pero para mí fue más importante desde mi hogar y mi familia. Yo se que le hace falta a República Dominicana, también a mí y a mi familia, pero lo recordamos con mucho cariño. Por siempre Harold".

La serie posee una estética dirigida a la búsqueda de la perfección digital sin dejar de mostrar la belleza de las imperfecciones humanas.

"Extravagario" se tomó cuatro años en ver la luz. La curaduría estuvo a cargo de María del Carmen Ossaye y la museografía de Luis Tejada y Nelson Ceballos.

Samuel Priego posee una productiva carrera artística que le ha convertido en merecedor de numerosos reconocimientos. Sus obras han sido seleccionadas en bienales de artes visuales y forman parte del a colección de la Dirección General de Aduanas y del Museo Zuzeum en Riga, Letonia.

La muestra estará abierta hasta el 4 de agosto en el Museo de Arte Moderno (MAM).