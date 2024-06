Posponen aplicación de la Ley de mecenazgo, gestores culturales afectados por los cambios

A través de un comunicado dirigido a los gestores culturales, firmado por su director general, Henry Mercedes, al que Diario Libre tuvo acceso, desde el Consejo de Mecenazgo (CONME), se informó que quedan temporalmente suspendidos los financiamientos a proyectos culturales, hasta tanto se modifiquen lo que desde la institución han identificado como discrepancias en la aplicación de la ley.

"Tras una revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda, se ha detectado una discrepancia en la interpretación del artículo de la Ley 340-19. Este artículo establece el incentivo fiscal a los empresarios que deseen contribuir como mecenas a proyectos culturales", se informa.

"Según la interpretación de estos organismos reguladores, el incentivo fiscal mencionado se refiere a una deducción del 2.5 % del pago del Impuesto sobre la Renta, y no a un crédito fiscal del 2.5 % de la renta neta imponible, como se había entendido originalmente. Esta interpretación reduce el aporte efectivo al 0.675 % de la renta, haciendo inviable la aplicación de la Ley de Mecenazgo en su forma actual", se añade.

"Ante esta situación, el CONME estableció la estrategia de promover ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación de los artículos pertinentes de la ley para que pueda ser ejecutada tal y como se concibió originalmente".

"Este proceso legislativo tomará algún tiempo, durante el cual los proyectos certificados por el Consejo de Mecenazgo no podrán optar por este mecanismo de financiamiento", continúan.

Como alternativa sugieren lo siguiente: "Algunos de los proyectos certificados han podido ser realizados con otras fuentes de financiamiento, le instamos a explorar otros mecanismos de financiamiento parciales o totales para sus proyectos. Esto incluye la posibilidad de recibir aportes de instituciones privadas y públicas, entre ellas el propio Ministerio de Cultura".

En este sentido, consultamos al abogado Edwin Espinal Hernández, director Escuela de Derecho PUCMM, recinto Santiago, quien se refirió a la inviabilidad de la aplicación de los incentivos de la ley y las trabas que ha tenido desde el principio para su correcta aplicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/20/edwin.jpg Edwin Espinal Hernández, director Escuela de Derecho PUCMM. (FUENTE EXTERNA)

"La inviabilidad de la aplicación de los incentivos de la Ley de Mecenazgo determinada por la DGII y el ministerio de Hacienda no deja de sorprender, pues es inaudito que, en más de una década dando tumbos en el Congreso Nacional, esas instancias no tomaran conocimiento del proyecto de ley que se debatía y advirtieran sus falencias", reflexiona.

Agrega: "Peor aún: el Poder Ejecutivo la promulgó sin reparar en la falla ahora detectada y el ministerio de Hacienda, miembro del Consejo de Mecenazgo, voto a favor de la declaratoria de ínteres cultural de cien proyectos que no tendrían concreción alguna".

"La Dirección de Mecenazgo ha devenido en un ente inoperante, sin objeto alguno" Edwin Espinal Hernández Director Escuela de Derecho PUCMM, recinto Santiago “

A su juicio, "la Dirección de Mecenazgo ha devenido en un ente inoperante, sin objeto alguno, y queda esperar alguna decisión de los ministerios de Administración Pública y Cultura con respecto a la permanencia de sus funcionarios y empleados y el cobro de sus salarios".

"En lo que se promulga una mueva ley, las instituciones culturales que elaboraron proyectos -no así los gestores culturales personas fisicas, lamentablemente- pueden reencauzarlos vía la exención del 5 % del Impuesto sobre la Renta que prevé el Código Tributario y conquistar acaso el soporte de mecenas dispuestos a apoyar iniciativas culturales", señala el exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y experto en legislación cultural.

Fue en 2019, cuando el proyecto de Ley de Mecenazgo de República Dominicana que estuvo por más de 10 años entre los documentos no priorizados de los legisladores, promulgó la Ley 340-19 que creó el Consejo Nacional de Mecenazgo en el pasado gobierno de Danilo Medina.

Las atribuciones establecieron que sería presidido por el ministro o ministra de Cultura y tendría la Dirección General de Mecenazgo adscrita al ente cultural estatal.

Sin embargo, no fue hasta el 2023 que tomó peso en el actual gobierno de Luis Abinader cuando la ministra de Cultura, Milagros Germán, juramentó a Henry Mercedes Vales como director general de Mecenazgo, quien fue designado mediante el Decreto 31-23 del Poder Ejecutivo.

Esta ley va dirigida a los gestores culturales, creadores, artistas, instituciones sin fines de lucro, grupos de teatro, colectivo de artistas, artesanos, investigadores y mucho más, abarca todo el accionar cultural. La única limitación que tiene la ley son los proyectos que son financiados y están establecidos mediante la Ley de Cine, pero incluye otras áreas audiovisuales como la televisión, la radio, videos educativos.

En abril de este año, gestores culturales que forman parte de la organización Gestor Cultural RD denunciaron que no han podido desarrollar las propuestas que fueron beneficiadas de la primera convocatoria de la Dirección General de Mecenazgo debido a que el Ministerio de Hacienda no ha establecido la normativa para su ejecución.

Rosa Angélica Rodríguez y Bohechío Polanco, visitaron la redacción de Diario Libre para exponer la situación que afecta a los 100 proyectos favorecidos el pasado año por el Consejo de Mecenazgo, organismo al que también pertenece el Ministerio de Hacienda, entre otras entidades.

"La principal dificultad que tenemos es que la Ley 340-19 no es reconocida por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que no hemos logrado el respaldo de los mecenas porque ellos alegan no tener confianza en dicha legislación porque aún no ha sido divulgado el reglamento o normativa para su implementación, lo que choca con el código tributario", indicó Polanco, un gestor cultural que desarrolla sus actividades en Los Alcarrizos.

A continuación, el documento íntegro, donde se explica la situación de la ley

Estimado Gestor Cultural:

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección General de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

Nos dirigimos a usted en su calidad de beneficiario de los certificados de los 100 primeros proyectos declarado por el Consejo de Mecenazgo (CONME) de interés cultural para la nación, un logro significativo que subraya el compromiso de todos con el desarrollo y promoción de nuestra cultura.

Durante este período hemos hecho esfuerzos en diferentes instancia, sin embargo, lamentamos informarle que, tras una revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda, se ha detectado una discrepancia en la interpretación del artículo de la Ley 340-19. Este artículo establece el incentivo fiscal a los empresarios que deseen contribuir como mecenas a proyectos culturales.

Según la interpretación de estos organismos reguladores, el incentivo fiscal mencionado se refiere a una deducción del 2.5% del pago del Impuesto sobre la Renta, y no a un crédito fiscal del 2.5% de la renta neta imponible, como se había entendido originalmente. Esta interpretación reduce el aporte efectivo al 0.675% de la renta, haciendo inviable la aplicación de la Ley de Mecenazgo en su forma actual.

Ante esta situación, el CONME estableció la estrategia de promover ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación de los artículos pertinentes de la ley para que pueda ser ejecutada tal y como se concibió originalmente. Este proceso legislativo tomará algún tiempo, durante el cual los proyectos certificados por el Consejo de Mecenazgo no podrán optar por este mecanismo de financiamiento.

Algunos de los proyectos certificados han podido ser realizado con otras fuentes de financiamiento, le instamos a explorar otros mecanismos de financiamiento parciales o totales para sus proyectos. Esto incluye la posibilidad de recibir aportes de instituciones privadas y públicas, entre ellas el propio Ministerio de Cultura.

Agradecemos su comprensión y paciencia mientras trabajamos para resolver esta situación. Nos mantenemos a su disposición para cualquier consulta o asistencia que puedan necesitar.

Atentamente,

Henry Mercedes Vales

Director General

Dirección General de Mecenazgo

Ministerio de Cultura