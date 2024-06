Miss Universo Sheynnis Palacios está de visita en República Dominicana

A ritmo de “La Cosquillita” del cantautor dominicano Juan Luis Guerra y con la algarabía de un público que nada le importó el pronóstico de lluvia fue recibida en República Dominicana la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios.

Se mostró simpática y divertida. Desde que puso los pies a la entrada del área de desembarque del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer bailó junto al Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo y a la Miss República Dominicana Universo, Celinee Santos, quien dio la bienvenida junto a Magali Febles, directora de la franquicia en RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/30/30062024--miss-universo-sheynnis-palacios---samil-mateo-dominici10.jpg Magali Febles, Sheynnis Palacios, Celinee Santos y Frank Díaz. (SAMIL MATEO)

En nuestro territorio, Palacios desarrollará una agitada agenda, tal y como ha ocurrido desde su coronación, lo cual, para ella es una experiencia que ha superado sus expectativas.

“Con esta agenda me siento feliz y contentísima. Con 24 años y teniendo cuatro continentes visitados, es histórico, es un sueño hecho realidad, por el que he trabajado tantos años y que me lo estoy disfrutando”, dijo a Diario Libre la beldad de origen nicaragüense.

Palacios lució un vestido de un diseñador mexicano, con escote asimétrico en la espalda, cuello medio alto y estampado floral, en base crema.

El vuelo procedía de Puerto Rico, donde estuvo de visita para ser parte de la gran final del Miss Universo Puerto Rico.

Agenda de actividades

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/30/30062024--miss-universo-sheynnis-palacios---samil-mateo-dominici14.jpg Niuvery López, una fanática que logró un autógrafo y lo exhibe feliz. (SAMIL MATEO)

Palacios participará de de un desfile de moda de la diseñadora Giannina Azar, conocerá de cerca varias instituciones de la República Dominicana que trabajan con la niñez, entre ellas, visitas a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil y al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

Asimismo, hoy, a las 10:45 de la mañana, dictará un conversatorio motivacional dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Durante esta segunda visita de Palacios en nuestro territorio irá a Casa de Campo y aprovechará su estadía en el país para conocer lugares emblemáticos, que representan la cultura y tradición culinaria local.