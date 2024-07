Jeremy Irons será el padre del personaje de Jennifer Aniston en "The Morning Show"

El actor Jeremy Irons se suma a la serie "The Morning Show", protagonizado por Jennifer Aniston. ( EFE )

Jeremy Irons se unirá a la cuarta temporada de la serie 'The Morning Show' e interpretará al padre de Alex Levy, el personaje al que da vida Jennifer Aniston, informó este martes el medio especializado The Hollywood Reporter.

Irons se suma al elenco que también contará con la participación de Marion Cotillard, quien encarnará a Celine Dumont, una operadora inteligente de una familia europea histórica.

La próxima temporada del drama, que sigue el mundo detrás de un influyente programa de noticias matutino, estará situada dos años después del final de la tercera entrega, cuando Bradley (Resse Witherspoon) fue puesta bajo custodia del FBI.

Regreso del actor

La participación de Irons, de 75 años, en el proyecto del cual Aniston y Witherspoon son productoras ejecutivas, será el regreso del actor ganador al Óscar en 1990 por 'Reversal of Fortune' ('Mi secreto me condena') a la pantalla chica, quien en 2022 formó parte del elenco de la serie 'The Pentaverate' ('El Pentavirato').

Las casas productoras a cargo de la serie son Hello Sunshine, de Witherspoon, y Echo Films, de Aniston, y el estreno de la cuarta temporada aún no tiene una fecha concreta pactada, aunque se espera que esté lista para 2025.

Hasta el momento 'The Morning Show' ha acumulado 11 nominaciones al Emmy de los cuales uno fue ganado por Billy Crudup en 2020 por su personaje como el sarcástico Cory Ellison.