De un campo de Sajoma a Broadway, Mateo Gómez, un actor que inspira

Cuando partió a los Estados Unidos, siendo un adolescente, el veterano actor dominicano Mateo Gómez nunca se imaginó que podría vivir de la profesión que siempre quiso desarrollar: la actuación. Él pensaba que esas oportunidades no eran para un soñador de San José de las Matas, que lo único que tenía era eso: un sueño. Sin embargo, el destino le demostró que estaba muy equivocado.

En sus más de tres décadas como actor, Gómez ha formado parte de grandes proyectos de teatro: dio vida a Romeo en el clásico de William Shakespeare, entre otros personajes. Su talento lo ha llevado por Broadway.

En el cine ha compartido rodaje con estrellas como Jane Alexander, una actriz que ha ganado premios Tony, Oscar y Emmy; también, con Aidan Quinn, Chuck Norris, Benjamin Bratt, Robert de Niro, Isabella Rossellini, Angelina Jolie y Meryl Streep, entre otros. "The Bone Collector", "Law and Order", "In The Heights", "Delta Force" y "Music of the Heart" son algunas de las producciones anglosajonas donde ha actuado.

Ahora, está empeñado en darle calor a la tierra que le vio nacer y, por esta razón, no dudó en aceptar cuando le ofrecieron un rol protagónico en "La lechuga", obra de teatro cargada de emociones que nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y las relaciones que hacemos a lo largo de nuestra existencia.

"Este proyecto me tiene a mí y a todos los involucrados emocionados, entusiasmados y apasionados por presentarla al público", aseguró durante una entrevista con Diario Libre, a propósito del estreno de la obra este jueves 4 de julio.

"La obra ´La lechuga´ es una historia fascinante de una familia que puede ser como la de cualquiera de nosotros o la de un vecino, que tiene una serie de conflictos personales y, en esa circunstancia, vive tratando de buscar una solución", agregó en términos generales sobre la puesta en escena.

"Para mí trata sobre la búsqueda incesante de la felicidad y, en muchos casos, tratando de encontrarla la buscamos fuera, en algo externo, y ahí es donde nos confundimos, porque la buscamos desde afuera, en vez de hacerlo desde nosotros mismos". Y es que, si nos ponemos a analizar sus palabras, ese es el origen de los principales conflictos internos.

Historia inspiradora

Mateo quiere predicar con su ejemplo que, no importa de dónde eres, tu entorno no es limitación para lograr tus sueños, tampoco si tus cercanos no confían en ti. Comprometido con esa filosofía, creó su propia compañía de teatro, donde ofrece oportunidades a jóvenes actores de la diáspora que quieren trascender en la interpretación. "Yo quiero que los jóvenes vean que no hay imposibles", dijo. Y sí que tiene razón.

"Yo vengo de un lugar aislado de San José de las Matas. Yo tenía 11 años cuando vi el primer carro, un cepillo recuerdo, y 16 cuando vi la primera película".

Él rememoró su infancia para demostrar que el lugar donde nacemos o crecemos no define nuestro futuro.

En 1970, cuando tenía 19 años, tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York y desde ahí su vida dio un giro de 360 grados. Sin saber inglés, con pocos conocimientos académicos y nula formación actoral, dio sus primeros pasos en la interpretación. "En el campo veía como imposible poder ser actor".

"Cancelé mis sueños de ser actor porque pensaba que eso era para gente que estudiaba o vivía en el pueblo".

Sin embargo, el llamado era más fuerte. "Es algo que te busca, de pronto tú encuentras eso, te formas y desarrollas ese don".

Reconoce que no fue nada fácil, tenía que combinar su formación actoral con trabajos mal pagados, pero lo logró. A partir de ahí forjó una carrera de éxitos con la que busca inspirar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/imagen-la-lechuga-2-827x1024.jpg Carmen Molina, Miguel Alcántara, Carlos Espinal, Sabrina Gómez y Mateo Gomez, los protagonistas. (SUMINISTRADA)

Un gran elenco para una exquisita historia "La lechuga", del autor venezolano César Sierra , es una divertida comedia que reúne a una familia el día del cumpleaños de su progenitor y durante el encuentro vive momentos de grandes carcajadas, pero a la vez, que llevan a reflexionar sobre sus similitudes con las familias de los espectadores. ¿Quién se hará cargo de papá? Es la gran pregunta durante esta historia que involucra a tres hermanos y a sus parejas, llevando la fiesta de cumpleaños a los extremos más inesperados, donde los conflictos, rencores, anécdotas y carcajadas serán parte de la reunión de esta "familia casi perfecta". En la obra, Mateo comparte créditos con Miguel Alcántara, Sabrina Gómez, Carmen Molina y Carlos Espinal, quien también dirige la puesta en escena que se presenta en el T.N.