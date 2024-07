Festival de la Cultura Essence cumple 30 años con Usher y Janet Jackson como invitados

Lo mejor de los políticos, líderes de opinión, creativos, gurús espirituales, impulsores de negocios, expertos en salud y, por supuesto, talento musical de la cultura negra están listos para converger en Nueva Orleans durante el fin de semana del 4 de julio como parte del Festival de la Cultura Essence.

El festival comienza el jueves y se extiende hasta el domingo. Este año, celebra 30 años de entretenimiento, creación de redes y conversaciones que invitan a la reflexión para inspirar soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades urbanas. La premisa sigue siendo la misma: fiesta con propósito.

Está previsto que la vicepresidenta Kamala Harris mantenga una conversación con la directora ejecutiva de Essence, Caroline Wanga, durante el Foro Económico Global Negro el sábado en el festival.

La visita se produce en medio de los llamados de algunos para reemplazar al presidente Joe Biden en la fórmula presidencial demócrata después de su debate con el expresidente Donald Trump. Ese tipo de diálogos en profundidad, que cubren una amplia gama de temas, se pueden esperar a lo largo del evento.

"Esta experiencia fue creada para celebrar los 25 años de la revista Essence, la feminidad negra", dijo Hakeem Holmes, vicepresidente del Festival de Cultura de Essence. "Las mujeres negras construyeron este festival, las mujeres negras se volcaron en este festival. Pasaron un buen rato en este festival, hicieron relaciones y se conectaron, todo en este festival, y luego trajeron lo que aprendieron a casa con ellas".

Desde sus inicios, el festival se ha transformado en un evento multigeneracional que busca llegar a toda la familia negra, ofreciendo "un poco de todo para todos", dijo Holmes.

Gran parte de esa transición, dijo Holmes, se debe a la ciudad que ha sido anfitriona del evento todos los años excepto uno. En 2006, Houston fue sede del festival, cuando Nueva Orleans lidiaba con las secuelas del huracán Katrina.

Lisa Alexis, directora de la Oficina de Economía Cultural de la alcaldesa Latoya Cantrell, dijo que 30 años de Essence han tenido un impacto de 327 millones de dólares en la ciudad.

"Comenzó como una fiesta con un propósito, pero a lo largo de los años lo han expresado a profundidad", dijo Alexis. "Ahora tenemos el Foro Económico Global Negro, el festival de cine, un área de bienestar, un mercado. A través de esta asociación, nuestras empresas tienen la oportunidad de formar parte del mercado de proveedores, y podemos compartir y apoyarnos mutuamente a medida que nuestros emprendedores culturales buscan crecer".

Ese tipo de retribución es lo que ayuda a mantener la relevancia del festival, dijo Holmes.

"La relevancia está impulsada por nuestra relación con esta comunidad", dijo Holmes, oriunda de Nueva Orleans. "Estamos constantemente escuchando. ... Tenemos lo que la gente quiere ver a lo largo de este evento. Tenemos personas que vienen a tener conversaciones sobre cosas que pueden tomar como próximos pasos cuando regresen a casa. ¡Y también tenemos las fiestas!".

Holmes dijo que mantener a los fans de toda la vida comprometidos con el festival siempre es un desafío.

"Es como esperar algo nuevo mientras se mantiene lo familiar", dijo. "Creo que es como ir a la iglesia todos los domingos. Vas a recibir un sermón diferente de la misma persona, pero por alguna razón, cada domingo te tocan de manera diferente. Esa es la esencia del festival. Es una reunión comunitaria. Es un regreso a casa. Es un reencuentro. Y creo que eso es lo que atrae y mantiene a la gente comprometida".

Holmes dijo que el festival estará disponible en persona y virtualmente (a través de essence.com ). "Le estamos dando a la gente todo lo que quiere en un tiempo consolidado durante el día y luego, por la noche, pueden ir y pasar un buen rato", dijo.

Ese buen momento incluye un concierto el viernes por la noche dentro del Superdome con Bryan "Birdman" Williams y sus amigos, ya que ellos también celebran los 30 años deCash Money Records and its Millionaires. Juvenile, Busta Rhymes, T-Pain, The Roots y Mannie Fresh están programados para actuar. Los astros de R&B Jacquees y Ari Lennox y el artista country Mickey Guyton también subirán al escenario.

Usher encabeza el sábado y celebra el vigésimo aniversario de su álbum "Confessions", que incluye éxitos como "Yeah", "Burn", "Caught Up" y "Bad Girl". "Confessions" ha vendido más de 10 millones de copias en Estados Unidos. Otros artistas programados para actuar incluyen a Charlie Wilson, Ayra Starr, Big Boi, Donell Jones, Lloyd, Method Man, Sheila E. y TGT, un trío con Tyrese, Ginuwine y Tank.

Janet Jackson es la cabeza de cartel el domingo, la última noche. También actuarán Victoria Monét, Keke Palmer, Teedra Moses, Tank and the Bangas, Dawn Richard, SWV, Jagged Edge, Bilal y Anthony Hamilton. El evento de cuatro días se cerrará con el regreso de la fiesta de blanco y un tributo especial a Frankie Beverly & Maze, curado por el productor y compositor ganador del premio Grammy, Bryan-Michael Cox. Beverly ha dicho que se aleja de las presentaciones en vivo, y el grupo ha estado en una gira de despedida.

Durante los primeros 15 años del festival, Frankie Beverly & Maze cerró el evento con una actuación masiva, vista por miles de personas que cantaban los éxitos del grupo, incluidos "Before I Let Go", "Joy and Pain" y "Happy Feelin´s". En 2010, un nuevo productor de eventos puso fin a la tradición para decepción de muchos asistentes al festival a pesar de los talentos elegidos para cerrar, incluidos Beyoncé, Mary J. Blige y Lionel Richie.

"Esta es nuestra gran despedida para Frankie Beverly & Maze —dijo Holmes—. "Será una mezcla de él cantando y otros cantándole. Este será un verdadero momento de ´aquí están tus flores´".

Este año, dijo Holmes, los organizadores buscan celebrar los hitos.

"Tener a Usher y a Janet en el mismo festival. Pioneros en su género. Lo que estamos viendo en este 30o aniversario es un paso de la antorcha en la cultura y en la música. Tener a Victoria Monét la misma noche que Janet. Eso es lo que verás noche a noche. Cronología de artistas que son reminiscentes, que hablan a varias generaciones y le dan a la gente lo que quieren ver", dijo.