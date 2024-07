Desfile de moda en Epic Center

Epic Center-Blue Mall fue el escenario para que Miss República Dominicana Universo y la Fundación FACCI presentaran el desfile "Una Noche para el Universo" de la diseñadora Giannina Azar, para despedir a la Miss Universo, Sheynnis Palacios, invitada especial del evento. La producción estuvo a cargo de Sócrates McKinney.

"Too Much, Too Much" fue un derroche de elegancia y talento con 25 vestidos trabajados a mano con pedrería y cristales. Giannina Azar describió su colección como "una verdadera obra de arte que pone de manifiesto mi creatividad artística". Los colores vivos del trópico como verde, amarillo y azul predominaron en las piezas.

Las pedrerías y los cristales, sello distintivo de la diseñadora, fueron bordados meticulosamente sobre lienzos de seda, creando trajes y faldas glamorosos.

El desfile culminó con una elegante pasarela de Sheynnis Palacios, luciendo un traje de la colección "Garden" pintado a mano por Yan Páez, inspirado en el jardín de las camelias.

Magali Febles, directora de Miss RD Universo y Miss El Salvador, expresó su satisfacción por la inclusión de la República Dominicana en la agenda internacional de la actual Miss Universo. "Fue un verdadero honor compartir con esta digna representante de la mujer y la belleza universal".

Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), agradeció a Palacios por conocer el trabajo de la institución en favor de niños con cáncer.

Sheynnis Palacios llegó a la República Dominicana en un vuelo privado de Sky Holding, siendo recibida por Magalis Febles, Celinee Santos y Frank Diaz.

Durante su estadía, Palacios visitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Hospital Infantil Robert Reid Cabral y fue recibida por la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.

También conoció la Zona Colonial de Santo Domingo y disfrutó de la cultura y tradición culinaria dominicana, luciendo creaciones de diseñadores locales bajo el estilismo de Keyther Estévez.