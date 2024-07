Soledad Álvarez: “He sido leal a mí misma, a mi tiempo y a la escritura que elegí”

En 2022 la poeta dominicana Soledad Álvarez recibió en España el XXII Premio Casa de América de Poesía Americana por su obra “Después de tanto arder”, un trabajo que el jurado calificó de “poderosa indagación, entre irónica y melancólica, del paso de tiempo”.

El texto, editado por la Colección Visor como parte del premio, es capaz de “usar la intimidad como un espacio propio para observar nuestro mundo asolado por guerras y pandemias y de reflexionar sobre el feminismo, la familia o las servidumbres de la pareja”.

El pasado miércoles el poemario fue analizado, leído y elogiado en su tierra durante el Café Literario Verónica Sención en su versión número 90.

Durante este encuentro entre amigos de la cultura en Librería Cuesta, Diario Libre conversó con la reconocida escritora que ostenta, entre otros lauros, el Premio Nacional de Literatura 2022 y el Premio Siboney de Ensayo con el libro “La magna patria de Pedro Henríquez Ureña”.

—¿Qué significa el Premio Casa de América?

Es un premio que me emociona mucho. De verdad que fue una sorpresa. Ya antes lo había ganado Jochy (José Mármol) y somos los únicos dominicanos que hemos tenido ese premio. Lo más importante para mí es estar en la colección Visor, que es muy importante en España. Todos los grandes poetas de España y América están en la colección Visor.

—¿Qué momento estaba viviendo cuando escribió el poemario?

La mayoría de esos poemas fueron escritos en la pandemia. Es una visión desde la intimidad de una mujer, desde un yo poético, una visión del mundo contemporáneo, del mundo de la palabra. El libro está dividido en tres partes: Oficio de casada, De bares y boleros y Tiempo oscuro.

—¿Es usted en otras vidas?

Es una metáfora. Es una poetización a partir de la vida individual de un ‘Yo’ poético. Ese yo poético trasciende a una visión colectiva. En “Después de tanto arder” son diferentes mujeres y a la vez es un uno que quiere ser muchos. Son diferentes experiencias femeninas.

—¿Este libro valida que la pandemia trajo muchas reflexiones a los escritores?

Sí, sobre todo por las guerras. El poema que termina el libro, “Tiempo oscuro”, lo escribo desde mi conmoción, consternación y dolor ante la guerra de Ucrania y Rusia.

—¿Ha dicho alguna vez ‘ya lo escribí todo’?

Ojalá que uno no piense que escribió todo. Nunca se termina de escribir todo porque la poesía es infinita. Puede que el escritor tenga momentos de dudas sobre su propio oficio o del camino recorrido, pero la poesía es inagotable.

—¿Se siente satisfecha del camino recorrido?

No sé si satisfecha, pero me satisface sentir que he sido leal a la poesía que yo he querido escribir. He sido leal a mí misma, a mi tiempo y al tipo de escritura que yo elegí. Es un sentido de la vida.

—¿Qué está escribiendo?

Estoy plasmando algo que me está acuciando mucho, me motiva, me impulsa y me obsesiona.

—¿Soledad le confía sus textos a alguien?

En mi juventud tuve el honor de tener ese mentor o esa figura a la que yo acudía, que era nada más y nada menos que don Manuel Rueda (1921-1999), el gran poeta dominicano. Un artista múltiple. Después de que Manolo ya no está lo que hago es pensar qué me diría él frente a ese texto. Te puedo afirmar que cuando no estoy segura de un poema lo desecho porque él era muy exigente.

—¿Un poema que don Manuel le revisó antes de salir publicado?

Esos poemas están en el primer libro “Vuelo posible”. Luego ya no, después he tenido que caminar yo solita. b