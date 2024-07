Las series "Shogun" y "The Bear" encabezan las nominaciones de los premios Emmy. ( FUENTE EXTERNA )

El drama histórico "Shogun" y la comedia "The Bear" lideraron este miércoles las nominaciones de la 76 edición de los premios Emmy, en los que la colombiana Sofía Vergara competirá por el galardón a mejor actriz de serie limitada.

Ambientada en el imperio japonés en 1600, "Shogun" (FX), aspira al Emmy en 25 categorías entre las que destacan la de mejor serie de drama o mejor actor y actriz de drama.

La primera temporada irrumpió en las pantallas de FX en febrero, y desde entonces, la serie basada en la novela de 1975 de James Clavell, ha sido considerada por expertos como la mejor del año, pero aún tendrá que enfrentarse a títulos ya establecidos como "The Crown", "The Morning Show" o "Slow Horses".

Por su parte, "The Bear" hizo historia al superar el récord en la categoría de serie de comedia, consiguiendo 23 nominaciones este año. Esta cifra supera la marca anterior de 22 nominaciones, establecida por "30 Rock" en 2009.

En la última entrega de los Emmy, la serie protagonizada por Jeremy Allen White acumuló diez galardones, entre ellos el de mejor serie de comedia y mejor actor y actriz de una serie de comedia, una hazaña que podría volver a lograr el próximo 15 de septiembre cuando se entreguen estos premios.

"The Crown" se afianza con 18 candidaturas

La serie de Netflix "The Crown" logró 18 candidaturas, que se añaden al espectacular palmarés de 69 nominaciones y 21 premios cosechados desde su estreno en 2016.

La actriz que encarna a la princesa Diana en su etapa adulta, Elizabeth Debicki, volverá a competir por el título a mejor actriz de reparto, un título que se disputarán las actrices Lesley Manville ("The Crown"), Christine Baranski ("The Gilded Age") y las actrices de "The Morning Show" Nicole Beharie, Greta Lee, Karen Pittman y Holland Taylor.

Otro de los integrantes del reparto, Dominic West, quien interpreta al actual rey Carlos III de Inglaterra, e Imelda Staunton, que se pone en la piel de Isabel II en su última etapa, también recibieron la nominación a mejor actor y actriz de una serie de drama.

West competirá por la estatuilla junto a los actores de "Shogun", Hiroyuki Sanada, además de Idris Elba ("Hijack"), Donald Glover ("Mr. and Mrs. Smith"), Walton Goggins ("Fallout") y Gary Oldman ("Slow Horses").

Por su parte, Anna Sawai ("Shogun"), Jennifer Aniston y Reese Witherspoon ("The Morning Show"), Carrie Coon ("The Gilded Age") Maya Erskine ("Mr. and Mrs. Smith"), fueron nominadas para el mismo y codiciado galardón al que aspira recoger Staunton.

La polémica serie "Baby Reindeer" cumplió con las predicciones al ser nominada en la categoría de mejor serie limitada o de antología, en las que se las verá duras frente a "Fargo", que desde 2014 ha acumulado 60 nominaciones, o títulos como "Lessons in Chemistry" y "True Detective: Night Country".

La única actriz latina nominada en esta edición fue la colombiana Sofía Vergara, quien competirá junto a personalidades de la talla de Jodie Foster ("True Detective: Night Country") o Naomi Watts ("Feud: Capote vs. The Swans") por el premio a mejor actriz de una serie limitada por su trabajo en la serie "Griselda".

FX crece pero Netflix permanece

El anuncio de las nominaciones supone un gran triunfo para FX, el canal de televisión por suscripción propiedad de The Walt Disney Company, pues gracias a producciones como "Shogun", "The Bear" o "Fargo" acumuló 93 nominaciones en total.

No obstante, Netflix aventaja a todas las plataformas y canales al haber recibido 107 nominaciones gracias a su gran volumen de contenido, y a series como "Baby Reindeer", "The Crown", "3 Body Problem" y una veintena más de realizaciones.

HBO/Max, que ha sido una gran potencia en las nominaciones a los Emmy durante la última década, este año consiguió solo 91 nominaciones con series como "Hacks" o "True Detective: Night Country". Es la primera vez desde 2016 que no alcanza las cien nominaciones.

En cambio, para Apple TV++, aumentó el número de nominaciones ampliando su récord propio gracias a las 70 que recibió con títulos como "The Morning Show", "Slow Horses" o "Palm Royale".

Los nominados fueron escogidos por los 22,000 miembros votantes de la Academia y los ganadores se darán a conocer el 15 de septiembre cuando se lleve a cabo la gala en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La 75 edición de estos premios se celebró a principios de este año, tras el retraso que causaron las huelgas de los guionistas y actores de Hollywood en 2023.