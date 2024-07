La Comic-Con vuelve con más fuerza a San Diego

Comic-Con International, el espectáculo de cómics y cultura pop, está por comenzar en San Diego. La convención, que atrae a más de 130.000 fanáticos anualmente, arranca con una noche de preestreno el miércoles y se extiende hasta el domingo.

La pandemia de COVID-19 y las huelgas de Hollywood interrumpieron los últimos años de la convención, ya sea por cancelación completa o modificaciones en su programación. Este año será la Comic-Con más normal desde 2019.

Actores, cineastas, autores de cómics, ilustradores y fans se dirigen al Centro de Convenciones de San Diego y a los sitios oficiales (y no oficiales) del evento para un fin de semana rebosante de contenido.

Esto es lo que puede esperar en la extensa convención.

Marvel manía

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206852474691.jpg Un letrero en la Comic-Con International el 20 de julio de 2023, en San Diego. La convención de cómics y cultura pop que atrae a 130.000 fan anualmente se celebrará este fin de semana. (AP)

Ante el esperado estreno de "Deadpool & "Wolverine", Marvel se prepara para ser una fuerte presencia, desde los trajes que los fans se ponen hasta los paneles más solicitados.

La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman es la primera y única de Marvel respaldada por Disney del año. Se espera que el panel que promociona el filme y celebra su estreno del jueves atraiga a miles de personas al famoso Salón H de la convención.

También se espera que Marvel anuncie noticias sobre sus próximos títulos en su plan de universo cinematográfico "Fase 5" y más allá, con el presidente de Marvel, Kevin Feige, como el único orador confirmado en su panel del sábado.

A él se unirán invitados especiales, que pueden incluir estrellas de los próximos títulos de Marvel como "Captain America: Brave New World", "Thunderbolts" y "The Fantastic Four".

Las estrellas se reúnen

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206851127594.jpg Susie Cramer de Oklahoma City, Oklahoma, vestida como Antiope de Wonder Woman, izquierda, y Morgan Duhon de Nueva Orleans, vestida como Mera de Aquaman, asisten a la Comic-Con International en San Diego el 20 de julio de 2023. (AP)

Después de su ausencia de la convención el año pasado debido a la huelga de actores, las estrellas regresan a la convención con toda su fuerza para mostrar las próximas series y películas.

Si bien es probable que la alineación del panel de Marvel permanezca en secreto hasta que comience el evento, se ha confirmado que varias estrellas asistirán a la convención.

Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key y Brian Tyree Henry hablarán en un panel de "Transformers One", la próxima película animada con un elenco estelar que también incluye a Scarlett Johansson, Jon Hamm, Laurence Fishburne y Steve Buscemi.

El elenco de la esperada película "Alien: Romulus", Cailee Spaeny, Isabela Merced y David Jonsson, hablarán en un panel con el director y guionista uruguayo Fede Álvarez.

Christian Slater, Lupita Nyong´o y los miembros del elenco de "The Boys" y "Abbott Elementary" también harán apariciones. Y, por supuesto se espera a Reynolds y Jackman, quienes se han mantenido ocupados promocionando "Deadpool & Wolverine".

Más allá de la convención

Más allá del salón de convenciones, San Diego estará lleno de actividades, activaciones de marca, fiestas y eventos que celebran todo lo relacionado con la cultura pop. El artista pop y R&B Jason Derulo, la cantante japonesa LiSA y la Orquesta Sinfónica de San Diego se presenten en fiestas durante el fin de semana.

Si bien varias fiestas y eventos son sólo por invitación, incluida la notable fiesta de Entertainment Weekly que atrae a grandes multitudes y varias celebridades, los visitantes pueden estar atentos a los eventos y ventanas emergentes en todo el barrio de Gaslamp.

El área que rodea el centro de convenciones abraza el espíritu del fin de semana, los negocios, restaurantes y bares locales generalmente incluyen productos o menús específicos de la Comic-Con.

Mercancía única y cosplay memorable

Parte del atractivo para muchos asistentes a la Comic-Con es la gran cantidad de mercancía disponible para comprar en el piso de exhibición. Los puestos que venden artículos de colección de Marvel, DC, Star Wars, Lego, Hasbro, Sony, Mattel y decenas de otras compañías y franquicias se apoderarán del extenso lugar.

Los visitantes también pueden esperar algunos artículos gratuitos y obsequios en el piso.

Otro punto culminante del fin de semana para muchos son los disfraces inventivos (y, a menudo, realistas) que usan los asistentes.

El piso principal de la exposición es un buen lugar para explorar los mejores looks, pero los visitantes pueden esperar ver fans con sus mejores disfraces por toda la ciudad durante todo el fin de semana.