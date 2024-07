Ryan Reynolds recuerda los nervios de su primera Comic-Con: "era el hombre más nervioso"

Ryan Reynolds revivió este jueves los nervios que lo invadieron la primera vez que presentó "Deadpool" ante el público de la Comic-Con de San Diego: "Era el hombre más nervioso que hubieran visto jamás", dijo el actor canadiense durante el estreno de la tercera película de la franquicia en la convención más grande del mundo dedicada a la cultura pop.

Reynolds irrumpió en el escenario del Hall H, la sala más importante de la Convención de San Diego, junto al australiano Hugh Jackman, Emma Corrin y el director Shawn Levy, minutos antes de que se proyectara la esperada película de Marvel Studios "Deadpool & Wolverine".

"Vine en 2015 y esa fue la primera vez que sentí que pude conectar con ustedes (los fans) de verdad", ahondó el actor de 47 años que da vida al irreverente y antihéroe Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool.

Jackman, que interpreta Wolverine en la película, recordó que aquella ocasión el público enloqueció tanto cuando vio las primeras imágenes de "Deadpool" que tuvo que pedir al personal de producción del evento que se salieran del guion previsto y volvieran a mostrar las fotografías.

"Me decían que no podían volver a ponerlas porque tenían una presentación marcada con tiempos exactos", dijo, pero que la gente estaba tan emocionada que el protagonista de "Les Misérables" tuvo que gritarles: "Les tuve que decir: "Si no vuelven a poner las imágenes van a tirar el Hall H, ¡Pon las malditas fotos!", recordó.

Miles de seguidores que consiguieron una entrada al estreno de la cinta tuvieron que hacer una fila interminable para poder pasar a la sala en la que se llevan a cabo los paneles más importantes de la Comic-Con y que alberga una capacidad de 6,000 personas.

Dentro de la pieza, los asistentes recibieron una palomera con la cara de Wolverine y, gracias a órdenes de Reynolds, una bolsa de palomitas de maíz antes de que iniciara la proyección.

El regreso de Marvel a la Comic-Con

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/comic-con.jpg

La presentación de "Deadpool & Wolverine" sirve como antesala al esperado panel de Marvel previsto para la noche del sábado, en el que se prevé que el estudio, que es casa de algunos de los superhéroes más famosos de la cultura pop, de adelantos esenciales de los proyectos que tiene en puerta.

El estudio de Disney también podría presentar al elenco de una película en producción y medios especializados como Deadline consideran como probabilidad que actores como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, los protagonistas de la próxima película de "Los cuatro fantásticos", den la sorpresa y se suban al estrado del Hall H.

La presencia de los protagonistas de "Deadpool & Wolverine" era uno de los eventos más esperados de esta edición de la Comic-Con de San Diego, que regresó con fuerza tras haber atravesado un año opacado por las huelgas de Hollywood de 2023.

El evento que reúne a los seguidores más fieles de todo el mundo de películas, series y cómics se llevará a cabo hasta el domingo y tiene una agenda conformada por paneles de filmes como "Alien: Romulus", "Borderlands", así como adelantos de series como "The Lord of the Rings: The Rings of Power', 'The Boys" o "The Penguin".