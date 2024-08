Fallece la madre de Iván Ruiz, director general de RTVD

La comunidad del entretenimiento en República Dominicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de la madre de Iván Ruiz, reconocido productor y comunicador dominicano, conocido principalmente por su trabajo al frente de "El Show del Mediodía" y actual productor y director de Radio Televisión Dominicana.

"Se fue al cielo, pero me quedo con esta última imagen ( el viernes pasado ella cumplió 88 años). Mami, querida del alma, nos quedamos con tu fortaleza, con tu lucha inquebrantable por vivir y sobrevivir. Con tu amor y tu solidaridad, con tus cuentos buenazos (diría Itzvania )... Te fuiste, pero te quedas en nosotros. Yo me quedo con lo que soy por ti, porque si no me hubieras apoyado en mi adolescencia de "mal estudiante", pagándome todos los cursos de TV, cine, arte dramático, locución, tal vez no hubiese logrado entrar a la TV. ¡¡¡Gracias Mami!!! ¡¡¡Te amamos!!! ¡Tus hijos siempre ahí! ¡¡¡Paz a tu alma!!!", escribió Ruiz en sus redes sociales.

Dorothy Guerrero Caccavelli (Dochy) tenía 88 años de edad al momento de su deceso y se hallaba hospitalizada.

Una trayectoria clave en la TV dominicana

Con más de tres décadas en los medios de comunicación, Iván Ruiz ha sido una figura clave en la revitalización y modernización de "El Show del Mediodía", uno de los más antiguos y prestigiosos de la televisión dominicana.

El productor ha dedicado su vida a conectar con la audiencia a través de la televisión y la radio, recibiendo múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera por su impacto en la cultura mediática del país.

Además de su trabajo en "El Show del Mediodía", ha estado involucrado en diversos proyectos, destacándose siempre por su creatividad y capacidad para mantener vigente la programación televisiva.

Actualmente se desempeña como director general de Radio Televisión Dominicana, RTVD, desde donde ha establecido un precedente al brindar igualdad de oportunidades a todas las voces y perspectivas políticas.

En estos momentos de duelo, sus colegas, amigos y seguidores extienden sus condolencias y apoyo a Iván Ruiz y su familia. Su madre, quien fue un pilar en su vida, será recordada por todos aquellos que han acompañado a Iván en su notable trayectoria.