Honras fúnebres de doña Dorothy Guerrero, la madre de Iván Ruiz

Las honras fúnebres de doña Dorothy Guerrero, madre del director de Radio Televisión Dominicana y presentador de televisión Iván Ruiz, se llevarán a cabo a partir de las 5:00 p.m. en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la 27 de Febrero #444, del Distrito Nacional.

Iván Ruiz compartió hoy en su perfil de Instagram la noticia del fallecimiento de su madre, recordando que, recientemente, celebraron su cumpleaños número 88 en un centro médico, donde se encontraba internada.

"Se fue al cielo, pero me quedo con esta última imagen (el viernes pasado ella cumplió 88 años). Mami, querida del alma, nos quedamos con tu fortaleza, con tu lucha inquebrantable por vivir y sobrevivir. Con tu amor y tu solidaridad, con tus cuentos buenazos (diría Itzvania)... Te fuiste, pero te quedas en nosotros. Yo me quedo con lo que soy por ti, porque si no me hubieras apoyado en mi adolescencia de 'mal estudiante', pagándome todos los cursos de TV, cine, arte dramático, locución, tal vez no hubiese logrado entrar a la TV. ¡¡¡Gracias, Mami!!! ¡¡¡Te amamos!!! ¡Tus hijos siempre ahí! ¡¡¡Paz a tu alma!!!", escribió Ruiz en sus redes sociales.

El sepelio será este sábado 10 de agosto a las 11 a.m. en el cementerio Cristo Redentor.

Iván Ruiz, quien además produce el programa "El Show del Mediodía" por Color Visión, ha recibido la solidaridad de admiradores y amigos cercanos.