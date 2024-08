La empresa de inteligencia artificial OpenAI revela un acuerdo con la editorial Condé Nast

La empresa OpenAI y la editorial Condé Nast, dueña de Vogue, Vanity Fair o The New Yorker, firmaron un acuerdo que permitirá al gigante de inteligencia artificial (IA) mostrar historias de estos medios en ChatGPT, así como en su prototipo de motor de búsqueda SearchGPT, anunció la compañía en su blog.

"Nos comprometemos a trabajar con Condé Nast y otras empresas editoras de noticias para garantizar que, a medida que la IA juega un papel más importante en el descubrimiento y la distribución de noticias, mantenga la precisión, la integridad y el respeto de informaciones de calidad", escribió en la publicación Brad Lightcap, director de Operaciones de OpenAI.

En el escrito, la empresa liderada por Sam Altman, explica que con la reciente introducción de SearchGPT, que "ofrece enlaces directos a noticias", pretende que los usuarios puedan tener un acceso más directo y detallado a contenidos desde la fuente.

"Estamos combinando nuestros modelos conversacionales con información de la web para brindarle respuestas rápidas y oportunas con fuentes claras y relevantes", se lee en el anuncio.

La empresa también adelantó que planeaba integrar en un futuro "lo mejor" de las funciones de SearchGPT con su 'chatbot' de IA ChatGPT para mejorar la experiencia de los usuarios.

Según informó el medio Wired (que pertenece a Condé Nast) el director ejecutivo de la empresa, Roger Lynch, envió un correo a los trabajadores en el que abordó la importancia de que exista una compensación adecuada y justa por el uso de la propiedad intelectual de la editorial.

"Es fundamental que lleguemos a las audiencias donde están y adoptemos nuevas tecnologías, al tiempo que garantizamos la atribución y la compensación adecuadas por el uso de nuestra propiedad intelectual", escribió.

Además de Condé Nast, OpenAI ha colaborado con empresas de noticias como Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa Media, TIME o Vox Media.

Sin embargo, otros medios se han resistido a este tipo de prácticas y han optado por proteger sus negocios ante el cada vez más creciente uso de la IA.

En diciembre, el periódico The New York Times presentó una demanda contra OpenAI y su principal patrocinador Microsoft, por utilizar sus textos sin permiso para entrenar a sus modelos de IA.

De acuerdo con el medio, millones de sus artículos se han utilizado para afinar unos 'chatbots' contra los que ahora se ven obligados a competir en el sector de la información.

Publicaciones como el Chicago Tribune y el New York Daily News han interpuesto demandas similares. EFE