Depresión, ansiedad e insomnio; el actor Juan Pablo Raba revela la verdad sobre la andropausia

El actor colombiano Juan Pablo Raba se despertó una noche empapado en sudor. Fue la primera de muchas otras veladas de confusión, cambios físicos, psíquicos, emocionales.

Tras varios exámenes, recibió el diagnóstico de andropausia.

"Algo de lo que no se habla, que se vincula a algo sexual, pero que también puede dar depresión o ansiedad", le dijo Raba a BBC Mundo.

La andropausia, a veces llamada erróneamente "menopausia masculina", es una etapa que ocurre a fines de los 40 y comienzos de los 50 años, en la que algunos hombres pueden experimentar pérdida de apetito sexual, disfunción eréctil y otros síntomas físicos y emocionales, según describe el servicio nacional de salud británico.

Este diagnóstico marcó el inicio de un nuevo camino en la carrera profesional de Raba, que se destacó con el éxito de la novela venezolana "Mi gorda bella" en 2003 y continuó con numerosos papeles en grandes producciones como "Narcos", donde interpretó a Gustavo Gaviria, primo y mano derecha del capo colombiano Pablo Escobar.

Raba conversó con BBC Mundo en un parque en el norte de Bogotá.

Su agenda está apretada, pero desde que comenzó con este proyecto intenta atender todas las solicitudes posibles. Dialogar sobre la salud mental se ha convertido en una prioridad.

"Soy llorón. Creo que es parte de mi profesión. Soy sensible, pero no sensiblero. Lloro de tristeza y también lloro mucho de alegría cuando me pasan cosas lindas a mí y a la gente que quiero.

Y nunca he tenido problema en demostrarlo.

Mi papá, por ejemplo, era un personaje pragmático y muy paradigmático, que no tenía problema en llorar con una película, pero no creía para nada en la depresión.

Para él, la depresión era debilidad, falta de oficio, hambre, ingenio, ganas.

Crecí un poco con esa idea, pero también con la facilidad de llorar frente a la gente, aunque todavía, a veces, cuando lloro delante de alguien me entra el impulso de pedir disculpas como si fuese algo malo.

Tengo ideas diferentes a las de mi papá, pero le agradezco mucho que siempre nos dio el espacio de poder llorar.

Supongo que son generaciones diferentes. Mucho parece estar cambiando hoy, ¿no?

Recuerdo la primera muerte que experimenté de cerca.

Trabajaba en un bar en España y un compañero de 18 años, muy joven, murió atropellado por un carro en la madrugada. Me afectó muchísimo.

La cosa es que como a los tres días de duelo mi papá me dijo: ´ya, basta, no más. La muerte es lo único seguro que tenemos y la vida es como una línea donde hay gente que se va allá o se va acá´.

Y claro, aunque estoy agradecido del pragmatismo con que afrontaba la vida y la muerte, fue un poco fuerte la sensación de no poder hacer el luto correspondiente, de no poder expresar dolor el tiempo necesario.

Obviamente, no lo hacía con ninguna maldad, sino con ganas de que no me sintiera mal.

¿Por qué eliges salud mental masculina como tema para podcast?

Porque en el tránsito de mi propia crisis de la mediana edad me encontré con muchos amigos, conocidos y profesionales que pasaban por lo mismo, y me di cuenta de que quizás no había demasiados espacios para entender entre todos lo que nos pasaba.

La idea del podcast es ofrecer ese espacio para conversar, y que la gente pueda empatizar, sentirse identificada y ver que otras personas con vidas y realidades muy diferentes pueden estar pasando por lo mismo.

¿Cómo llegaste a la andropausia, a conocer que existía siquiera?

Investigando para ´Los hombres sí lloran´ conversé con especialistas y doctores y empecé a ver diferentes factores que pueden generar una crisis de la mediana edad.

La andropausia es un término que se utiliza para describir un conjunto de síntomas que algunos hombres comienzan a experimentar entre los 40 y 60 años. A diferencia de la menopausia en las mujeres, la andropausia no significa una interrupción total de la función reproductiva, pero sí se caracteriza por una disminución gradual de los niveles de testosterona , la principal hormona sexual masculina.

es un término que se utiliza para describir un conjunto de que algunos hombres comienzan a experimentar entre los 40 y 60 años. A diferencia de la menopausia en las mujeres, la no significa una interrupción total de la función reproductiva, pero sí se caracteriza por una disminución gradual de los niveles de , la principal hormona sexual masculina. De acuerdo con Mayo Clinic, los hombres que pasan por la andropausia pueden presentar varios síntomas , entre ellos una disminución en el deseo sexual; la falta de energía y el agotamiento persistente son frecuentes; los cambios en la temperatura corporal que resultan en sudoración excesiva; el aumento de la irritabilidad, depresión y ansiedad; la disminución de la masa muscular; aumento en la grasa corporal y posibles cambios en la densidad ósea; y las dificultades para lograr o mantener una erección.

pueden presentar varios , entre ellos una disminución en el deseo sexual; la falta de energía y el agotamiento persistente son frecuentes; los cambios en la temperatura corporal que resultan en sudoración excesiva; el aumento de la irritabilidad, y ansiedad; la disminución de la masa muscular; aumento en la grasa corporal y posibles cambios en la densidad ósea; y las dificultades para lograr o mantener una erección. Raba comentó que, tras recibir tratamiento y ajustar su estilo de vida, ha logrado normalizar sus niveles de testosterona y recuperar su energía habitual. Sin embargo, subrayó la importancia de consultar a un especialista de salud para aquellos hombres que, como él, estén enfrentando síntomas similares.