"Black Myth" afirma que vendió 10 millones de ejemplares en tres días

El videojuego de acción "Black Myth: Wukong" vendió 10 millones de ejemplares en todo el mundo desde su lanzamiento, el martes, anunció el juego en su cuenta de X este viernes.

"'Black Myth: Wukong' vendió 10 millones de ejemplares en todas las plataformas" hasta este viernes a las 21H00 de Pekín, China (13H00 GMT)", precisó el videojuego.

"Black Myth: Wukong" se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos chinos de mayor éxito de la historia, según el número jugadores en la plataforma Steam.

El resultado se asemeja a las cifras de ventas que tuvo en mayo de 2023 el videojuego "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", del que se vendieron más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo en tres días. Se convirtió en el juego más rápidamente vendido de toda la saga, según Nintendo.

"Black Myth: Wukong" combina la clásica novela china del siglo XVI "Viaje al Oeste" con gráficos de última generación para que los jugadores se pongan en la piel del rey mono (Song Wukong, un popularísimo personaje de la cultura extremo-oriental) y luchen contra todo tipo de demonios.

Polémica

Poco después del lanzamiento, el coeditor del videojuego, Hero Games, se vio envuelto en una polémica por haber pedido a los 'streamers' extranjeros que retransmiten vídeos de algunas partes del juego para comentarlo, que no mencionaran temas delicados como la política, el covid o la "propaganda feminista".

Algunos 'streamers' recibieron un documento con estas directrices, según correos electrónicos a los que tuvo acceso AFP.

Song Wukong es sin embargo un héroe iconoclasta, que hizo tambalear al mismísimo palacio del Emperador Celeste y robó de su jardín los melocotones de la inmortalidad.

Hasta que fue atrapado por el propio Buda, quien puso sus poderes al servicio del monje Xuan Zang y le ordenó emprender junto a él un accidentado "Viaje al Oeste" para ir a buscar textos sagrados de esa sabiduría.