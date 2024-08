Alexa Torres: "“Me siento como si estuviera comenzando de nuevo”

El talento dominicano continúa expandiéndose en el mundo. El cine, la música, la televisión, el teatro, la radio y las artes escénicas son escenarios en los que, de repente, nos encontramos con nacionales que sobresalen.

En el mundo del ballet, la joven Alexa Torres asume el relevo en la danza clásica al convertirse en la primera dominicana en formar parte de la reputada compañía de ballet de la Ópera de París, tras vivir momentos estelares en Boston y Washington, lugares en los que su desempeño fue reconocido al formar parte de importantes espectáculos.

Torres estuvo recientemente en el país para participar en la celebración del decimoquinto aniversario de la Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial en el Teatro Nacional, cuya producción está a cargo de la experimentada gestora cultural Mónika Despradel.

Al referirse al momento estelar que está viviendo, lo define como una etapa extraordinaria que le permite seguir marcando su territorio en la danza mundial. Alexa Torres habló para Diario Libre y aprovechó el día libre que tenía en la compañía para compartir su experiencia.

“La verdad es que me siento como si estuviera comenzando de nuevo. Aunque he vivido muchos años y muchas experiencias en el ballet, se siente como si estuviera empezando de nuevo porque tengo una meta clara: conseguir un contrato fijo. Me emociona mucho, pero sí, se siente como un nuevo comienzo, como si fuera una niña de nuevo y estar en un ballet con tantas exigencias”, expresó.

Los desafíos

Aunque ha tenido experiencia en compañías de gran prestigio, aseguró que se enfrenta a grandes retos.

“Uno de los desafíos más grandes en la Ópera de París es que para, obtener un contrato fijo, tengo que pasar un concurso. Y ese concurso es muy difícil: compiten unas 200 personas. Lo he intentado tres veces ya y tendré que hacerlo una vez más. La verdad es que cada vez que compito es como un mes de estrés. Me estoy preparando para presentarme en julio del próximo año”, explicó.

Habló del sacrificio que ha representado mudarse a Europa después de haber tenido su vida establecida en Estados Unidos.

“Una mudanza así de grande ha sido algo muy pesado, tanto para mi carrera como para mi vida cotidiana, pero vale la pena y estoy muy feliz de estar aquí ahora”, comentó la joven bailarina nativa de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/alexa2.jpg Alexa Torres y sus nuevos retos.

La nueva audición

“Ahora me estoy preparando para la audición en julio, con la esperanza de que ese contrato fijo sea mío”. Mientras tanto, hay una permanencia de actividades y se está preparando porque la temporada ya comenzó. Pero, ¿se mantiene una actividad continua allí? Lo cierto es que sí.

Más allá de lo que ha representado la mudanza y lo que ha descrito, reveló que ha aprendido francés más rápido de lo que pensaba.

“Sí, la verdad es que he aprendido mucho francés con el tiempo que he pasado aquí, con mis amigos y simplemente teniendo que hablarlo en la Ópera. Siento que me defiendo bien. No es perfecto, pero me siento mucho mejor que la primera vez que vine. Además, mi mejor amigo habla español, y eso siempre es bueno”, dijo.

Su viaje en la danza no habría sido posible sin la complicidad de su familia, especialmente de sus padres.

“La verdad es que mi familia me ha apoyado mucho, tal vez al contrario de lo que sería una familia más tradicional. Me han animado a seguir adelante, a lanzarme porque este es el momento en mi vida para hacerlo. Gracias a Dios me siento capaz. Tengo a mi mamá aquí, ella me ha ayudado a mudarme y ha sido muy bueno tenerla conmigo. Definitivamente, me han acompañado”, añadió la bailarina.

“Me da fuerzas para lograr la meta que quiero alcanzar”

La Ópera de París abrió el lunes su nueva temporada. Alexa aspira a participar en cada uno de los montajes que se presenten, ya que esto le dará más experiencia y la oportunidad de compartir con una nueva audiencia.

Ser la primera dominicana en el ballet de la Ópera de París la sitúa en la historia, pero también constituye un gran desafío.

“Me da presión en un sentido, pero más que eso, me motiva y me da orgullo. Me da fuerzas para lograr la meta que quiero alcanzar, que es enorgullecer al país y enorgullecerme a mí misma”, reflexionó.

En la Gala de Estrellas de la Danza Mundial

A propósito de su reciente visita al país, destacó que se sintió muy bien porque, por primera vez en su carrera, se sintió más reconocida.

“Tuve el placer de bailar para Mónika Despradel en la Gala de Estrellas. Trabajé en un círculo completo. Después de mudarme oficialmente a Europa, pasar ese tiempo con mi familia fue muy especial”, concluyó.