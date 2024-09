La serie animada para adultos "Creature Commandos" se estrenará el 5 de diciembre en Max

Max anunció este jueves que el próximo 5 de diciembre estrenará en su plataforma 'Creature Commandos', la serie de animación para adultos escrita y producida por James Gunn a partir del cómic homónimo de DC.

Será, como especifica la nota de prensa, una serie semanal de siete capítulos y, en su versión en inglés, contará con famosos actores poniendo voz a los personajes, como es el caso de David Harbour, Viola Davis y Frank Grillo.

Se trata de una producción conjunta de DC Studios y Warner Bros Animation que cuenta como ideólogo con el irreverente James Gunn, responsable a su vez de llevar al cine las tres películas de 'Guardians of the Galaxy' y 'The Suicide Squad' (2021), entre otras. En la actualidad, tiene pendiente de estreno para 2025 la nueva versión de 'Superman'.

'Creature Commandos' es un concepto creado para el cómic por J.M. DeMatteis y Pat Broderick en 1980 y narraba las historias de un equipo de militares sobrehumanos, que remitían a monstruos míticos de la literatura y la mitología, como un hombre lobo, un vampiro o la criatura de Frankenstein.