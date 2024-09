Prepárate para el RD Bridal week 2024

Durante este fin de semana, el Kimpton Las Mercedes se transformará en el epicentro de la moda nupcial. La agenda incluye desfiles de renombrados diseñadores como Giannina Azar, Gabriela Álvarez, José Jhan, Vladimil Jiménez, Leonardo Fifth Ave, La Novea, Masculino Formal, Manuel Febrille, Melkis Díaz, Rafael Rivero, Arcadio Díaz, Bride to Be, Michelle Reynoso, The White Dress, Isabel Reynoso y Laura García. Además habrá charlas especializadas y como cierre un “Bridal Brunch” en homenaje a la ilustre diseñadora Farah Cabrera. En el Hotel Kimpton Las Mercedes. Del viernes al domingo, en diferentes horarios. Boletas en bridalweek.do.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/05/imagen-el-destino-de-un-reino.jpg Teatro Lluvia (SUMINISTRADA)

Lear, rey sin corona

La tragedia de Shakespeare llega por primera vez al país gracias a la compañía Teatro Lluvia y la adaptación teatral de la dramaturga Ingrid Luciano.

El elenco da vida a la historia del Rey Lear, quien ante la decadencia propia de su edad decide dividir su reino entre sus tres hijas bajo la métrica del amor que le profesan. La respuesta inesperada, fría y racional de su hija más querida desencadena una historia de traición familiar, conspiraciones y la destrucción del reino.

Esta clásica tragedia explora temas como la fragilidad de las instituciones, el poder y la locura. En la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, del 6 al 15 de septiembre, viernes y sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m. Boletas en Passline.do.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/05/imagen-18918038.jpg Exposiciones en Photoimagen.

De vuelta por Photoimagen

La XI edición de Photoimagen continúa desarrollándose con la participación de destacados profesionales de la fotografía. Este fin de semana recomendamos visitar: “Mientras, lo viví”, de Angelita Casals en Espacio Residenzia; “Fe y Devoción”, de Pedro Farias-Nardi en el Instituto Cultural Dominico-Americano; “Estamos rotos”, de Ricardo Arispe en el Centro de la Imagen; “Grietas Invisibles: Berlín 1989”, de Jorge Andrés Castillo en Quinta Dominica; “Fragmentos disonantes”, de Orlando Barría en Museo de las Casas Reales; “Fragmentos de Inocencia: 136-03”, de Fer Figheras en el Museo Fernando Peña Defilló; y “Corpus Nature”, de Mary Frances Attías en Arte San Ramón. Hasta el 10 de octubre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/05/imagen-el-poder-y-la-sangre-manuel-chapuseaux-image3.jpg El Poder y La Sangre con Manuel Chapuseaux .

XI FEIT de Bolsillo

La magia del teatro que cobrará vida cada noche durante el XI Festival Iberoamericano de Teatro de Bolsillo.

El festival inicia con la celebrada pieza “El poder y la sangre”, a cargo del maestro Manuel Chapuseaux. El montaje está basado en “La Orestiada”, escrita por Esquilo, la única trilogía dramática del teatro clásico griego que llegó completa hasta nuestros días. En esta versión unipersonal, concebida para el público actual, se conserva el argumento original subrayando la lucha sangrienta por el poder, ante la cual no valen lazos familiares ni afectivos.

Lo mejor: la atmósfera íntima de la sala Otto Coro crea una conexión única entre los artistas y la audiencia, un lazo invisible que une a todos en una experiencia compartida de arte y humanidad. En la sala Otto Coro del Teatro Guloya, viernes 6, sábado 7 y domingo 8, a las 8:30 pm. Boletas en Passline.con y boletería Guloya.