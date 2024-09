Kathy Bates anuncia su retiro tras más de cuatro décadas en el cine y la televisión

Kathy Bates, una de las actrices más icónicas de Hollywood, ha anunciado su decisión de retirarse de la actuación a los 76 años. En una reveladora entrevista con The New York Times, Bates compartió que su próximo papel en el reboot de la serie de los 80, Matlock, será su última interpretación en la pantalla.

"Este es mi último baile," expresó Bates, quien ha cautivado al público durante más de cuatro décadas con su talento y versatilidad. La decisión de retirarse no fue fácil, pero el papel de Madeline Matlock, que encarnará en el regreso de la serie, la atrajo poderosamente.

"Todo por lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente me piden que lo use todo. Y es agotador," comentó Bates.

El reboot de Matlock, que se estrenará el próximo 22 de septiembre en Paramount+, marcará el fin de una carrera llena de éxitos y contribuciones memorables al cine y la televisión.

Bates reconoció que aunque estaba lista para dar un paso atrás, el ofrecimiento de este papel final la llevó a reconsiderar su decisión, pero ahora está decidida a cerrar este capítulo.

Kathy Bates ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Su actuación en Misery, donde interpretó a la perturbadora Annie Wilkes, no solo le valió un Oscar a Mejor Actriz, sino que también quedó grabada en la memoria colectiva como una de las interpretaciones más formidables del cine.

Además, Bates ha participado en éxitos cinematográficos como Titanic y ha dejado su huella en series de televisión aclamadas como Six Feet Under, The Office, Two and a Half Men, y American Horror Story: Coven.

A lo largo de su carrera , Bates ha demostrado una asombrosa capacidad para abordar una amplia gama de géneros y personajes , ganándose el respeto y admiración de colegas y fanáticos por igual. Su decisión de retirarse marca el final de una era dorada para una de las más grandes intérpretes de su generación.

