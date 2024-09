La reconocida bailarina Michaela DePrince fallece a los 29 años

La tarde del pasado viernes 13 de septiembre se anunció el trágico fallecimiento de la bailarina estadounidense de origen sierraleonés Michaela DePrince.

Hasta el momento se desconoce la causa del deceso de esta artista, quien en sus 29 años de existencia se convirtió en un ejemplo para las bailarinas de color en todo el planeta.

Sus familiares expresaron en un comunicado su profundo pesar por la pérdida, describiendo a Michaela como "una inspiración inolvidable para todos los que la conocieron o escucharon su historia".

La noticia ha conmocionado al mundo de la danza y a sus seguidores en todo el mundo. Según informaron sus seres queridos, la muerte fue "repentina", aunque no se han revelado detalles sobre la causa del deceso.

"Michaela tocó muchas vidas en todo el mundo, incluida la nuestra", expresó la familia en el comunicado.

Una impresionante carrera

Entre los logros más destacados de Michaela DePrince se encuentra su participación en el prestigioso Dance Theatre of Harlem, donde hizo historia al convertirse en la bailarina principal más joven de la compañía. Este hito marcó el inicio de una carrera meteórica que la llevaría a los escenarios más importantes del mundo.

La trayectoria de Michaela estuvo marcada por su determinación y talento excepcional. Nacida en Sierra Leona en medio de una devastadora guerra civil, la joven superó innumerables obstáculos para convertirse en una figura prominente en el mundo del ballet.

"A pesar de que le dijeron que el mundo no estaba preparado para las bailarinas negras o que no valía la pena invertir en bailarinas negras, ella se mantuvo decidida y centrada, comenzando a dar grandes pasos en su carrera", expresa el documento publicado en sus redes sociales.

Otro de los hitos en la carrera de Michaela fue su participación en el álbum visual "Lemonade" de Beyoncé, lo que la catapultó a la fama internacional y le permitió llegar a un público más amplio. Esta colaboración demostró la versatilidad de la artista y su capacidad para trascender los límites del ballet clásico.

En 2021, Michaela se unió al renombrado Boston Ballet como segunda solista, consolidando su posición como una de las figuras más prometedoras de la danza contemporánea.

Su talento no se limitó al escenario, ya que también cautivó al público televisivo al participar en el popular programa "Dancing with the Stars" cuando tenía solo 17 años.

Más allá de sus logros artísticos, la familia destaca el compromiso de Michaela con causas humanitarias, especialmente su defensa de los niños afectados por conflictos y violencia.

"Su vida estuvo marcada por la gracia, el propósito y la fortaleza. Su compromiso inquebrantable con su arte, sus esfuerzos humanitarios y su coraje para superar desafíos inimaginables nos inspirarán por siempre", expresaron sus seres queridos.