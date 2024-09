Boletería digital del Teatro Nacional: ¿un cambio positivo o un reto para los productores?

El Teatro Nacional ha creado una plataforma moderna para la venta electrónica de boletos, pero los productores prefieren comercializar directamente sus espectáculos, lo que limita su uso. Dado que la mayoría de los eventos presentados son producciones independientes, este importante centro cultural no gestiona la venta de entradas para los espectáculos que acoge.

Las presentaciones en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito benefician a diversas empresas de venta de boletos en línea, que elevan los precios al añadir recargos por sus servicios.

Los productores han acogido con agrado la iniciativa de las autoridades del teatro pero prefieren a intermediarios que cuentan con más puntos de venta físicos para la adquisición de entradas.

El maestro y productor artístico Amaury Sánchez, el productor teatral Juancito Rodríguez, y los empresarios César Suárez Jr. y Billy Hasbún expresaron sus opiniones al respecto.

También se pronunciaron el director artístico del Teatro Nacional, Carlos Veitía, y Carlos Jiménez, encargado de www.boleteria.com.do del Teatro Nacional.

César Suárez Jr., quien utiliza varias fechas en el Teatro Nacional durante el año, mencionó que aún no conoce el servicio digital del centro cultural.

"Todavía no lo he usado, pero tengo planes de hacerlo. Es un sistema que se ha implementado recientemente y ha sido utilizado en algunos eventos en la sala Ravelo," comentó.

Aunque actualmente emplea los servicios de la empresa Uepatickets, indicó que esto no le impide utilizar ambos sistemas. "Creo que lo que ha hecho el Teatro Nacional es positivo porque muestra crecimiento y ofrece facilidades para los productores," agregó.

El maestro Amaury Sánchez también se encuentra en la lista de quienes aún no han tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento de www.boleteria.com.do.

"Lo que he visto en la página web parece muy bien diseñado. La impresora que utilizan es profesional y planeo usarlo pronto porque creo que ha sido muy bien concebido. Ofrece beneficios para el productor, como la ausencia de cargos adicionales de otras plataformas y una garantía de seguridad," comentó Sánchez.

Además, mencionó que planea hacer un convenio con la administración del Teatro Nacional para la programación de 2025. "Lo que falta es más promoción, pero eso se puede lograr con el tiempo, y nosotros podemos ayudar con eso," concluyó Sánchez.

Billy Hasbún, otro empresario artístico, aún no ha probado la boletería digital del Teatro Nacional y actualmente prefiere otras opciones disponibles en el mercado. "No la uso. Todavía estoy trabajando con Uepatickets porque ellos venden boletos físicos en sus puntos de venta y tienen más lugares para adquirir entradas de manera presencial," explicó Hasbún. No obstante, aseguró estar dispuesto a considerar la opción de vender boletos a través de la página web del Teatro Nacional en el futuro. "Podría usarlo en el futuro, pero eso dependerá de lo que ofrezca. Por ahora, Uepatickets me conviene," añadió Hasbún.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/24/juancito.jpg Juancito Rodríguez, productor de teatro. (SUMINISTRADA)

Juancito Rodríguez, productor teatral, señaló que la boletería del Teatro Nacional es relativamente nueva y ha comenzado a mostrar resultados positivos.

"Otros colegas la han utilizado con buenos resultados. Es una iniciativa de la administración que muestra gran responsabilidad y seriedad. Doy fe de que funciona. De hecho, en mis próximas fechas para el año siguiente la usaré porque es importante que el teatro tenga su propia boletería. Siempre lo hemos pedido, así que por qué no usarla al llegar a un acuerdo con ellos, que siempre están dispuestos a ofrecer", afirmó Rodríguez.

Carlos Veitía: "No les interesa porque es nueva"

Carlos Veitía, director artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito, reveló que la plataforma de boletería digital de la institución busca no solo facilitar al público la compra de entradas, sino también ofrecer beneficios adicionales.

"No se venden todas las boletas de los espectáculos porque a algunos productores no les interesa asociarse con una boletería nueva. Sin embargo, el sistema de boletería del Teatro Nacional es el más moderno del país en estos momentos y no solo es online, sino que ofrece muchos otros beneficios. Por otro lado, el Teatro Nacional sigue manteniendo la libertad de que otros servidores, como Uepatickets, también tengan un espacio en nuestra boletería," explicó Veitía.

Confianza

Veitía instó a los artistas y productores a confiar en el servicio ofrecido a través de la web, destacando que la boletería digital ha estado funcionando bien durante dos años. "Se cometen muy pocos errores con nuestra boletería. Los errores de impresión que pueden ocurrir son responsabilidad de los productores que usan otras plataformas, y el Teatro Nacional debe enfrentar las consecuencias," comentó Veitía.

También enfatizó la importancia de que los productores utilicen www.boleteria.com.do para evitar malentendidos con los clientes. "Como somos la sede, toda la culpa recae sobre nosotros. La gente no siempre se da cuenta de que no es una producción del teatro," añadió el coreógrafo clásico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/24/dsc-3946.jpg El maestro Amaury Sánchez (SUMINISTRADA)

Facilidades

El director del Teatro Nacional comentó que los productores deben reconocer las facilidades ofrecidas. "Parece que da la impresión de que no se les ofrecen facilidades aquí. En realidad, proporcionamos más facilidades que muchos teatros en el mundo. Los teatros tienen sus propias boleterías y no permiten la venta a través de otros servidores", señaló Veitía.

Sin acuerdo con Uepatickets

Carlos Jiménez, responsable de la plataforma www.boleteria.com.do, aclaró que no tienen un acuerdo económico con Uepatickets.

"Nuestro canal de venta electrónica sigue operando para que los productores puedan imprimir y distribuir sus boletos en el Teatro Nacional, pero no existe ningún acuerdo económico con ellos", aseguró Jiménez.

Destacó que www.boleteria.com.do ofrece a los productores la posibilidad de vender boletos a un costo mínimo. "Lanzamos formalmente la plataforma en marzo de este año, desarrollada específicamente para el Teatro Nacional. Contamos con dos puestos físicos: uno en el Teatro Nacional y otro en la Fundación Sinfonía, para aquellos productores que consideren conveniente utilizarlos", explicó Jiménez. La plataforma permite la venta de boletos tanto para eventos organizados por la dirección del Teatro Nacional como para aquellos de los productores que lo soliciten.

Cómo adquirir un boleto

Para adquirir un boleto en www.boleteria.com.do, el usuario debe registrarse, ingresar sus credenciales (sin importar si reside en el exterior) y pagar con tarjeta de débito o crédito. De inmediato, recibirá su boleto. "La plataforma está perfectamente funcional. Los productores han recibido bien la implementación de www.boleteria.com.do, y aspiramos a captar la mayor cantidad de productores. Aunque algunos usan otros servicios, aquellos que nos han dado su confianza han quedado muy satisfechos," afirmó Jiménez.

Cargos por servicios Los artistas y productores que eligen utilizar el canal de venta del Teatro Nacional deben pagar un cargo por el uso del servicio. "Cobramos un ´cargo administrativo´ para garantizar la sostenibilidad del sistema. También aplicamos un cargo por servicio de boletería al usuario que compra sus boletos, que es del 5%. El cargo administrativo varía según la sala: en la sala Carlos Piantini, el productor paga RD$6,000 por cada función, y en la Sala Ravelo, entre RD$2,000 y RD$2,500 por función," indicó Jiménez.