"Código Vial Podcast" regresa con segunda temporada

El podcast "Código Vial", del ingeniero Aníbal Germoso, regresa con segunda temporada, prometiendo una serie de interesantes episodios sobre movilidad, seguridad vial e innovación en el mundo automotriz.

La producción se ha consolidado como una referencia esencial en el sector, atrayendo a una audiencia comprometida con el aprendizaje y la actualización en estos temas clave.

En esta nueva temporada, Germoso, fundador de la plataforma Accidentes RD, profundizará en los desafíos y avances actuales del sector automotriz.

La primera temporada de "Código Vial" contó con invitados especiales como el experto en aire acondicionado Juan Musa, el asesor vehicular Eliot Ortíz, los influyentes Fernely Lebrón y el Chino RD, y el director del Hospital Darío Contreras, César Augusto Roque.

Esta segunda entrega llevará a los oyentes a un recorrido aún más profundo en temas cruciales para la seguridad vial, ofreciendo análisis detallados y perspectivas frescas que buscan educar e inspirar a los interesados en la movilidad y la tecnología automotriz.

Aníbal Germoso es un ingeniero civil con trayectoria académica y profesional en seguridad vial, movilidad y transporte. Cuenta con una Maestría en Movilidad Inteligente de la Universidad Alfonso X El Sabio, España, y un Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial de la Universidad Católica Teresa de Jesús de Ávila, España.

Además, es el creador de la aplicación Licencia de Conducir RD, la cual recibió el segundo lugar en el prestigioso concurso Startupper of the Year by Total Challenge (Reto Emprendedor Emergente del Año de Total 2018-19).

Con la segunda temporada de "Código Vial", el ingeniero Aníbal Germoso reafirma su compromiso con la educación y la innovación en el ámbito de la movilidad y seguridad vial.

Este podcast, que ha ganado reconocimiento por su enfoque informativo y detallado, continúa aportando perspectivas valiosas y actualizaciones esenciales en un campo en constante evolución.

El primer episodio estará disponible en YouTube y Spotify a partir del próximo jueves 26 de septiembre a las 07:00 de la noche.