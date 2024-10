La actriz, presentadora y productora dominicana Evelyna Rodríguez vive con la llegada de su primer hijo Adrián su momento más pleno. Su labor en el cine y la televisión ha tenido que adaptarla a su prioridad, la maternidad.

Ahora, Rodríguez se embarca en un nuevo e interesante proyecto: su regreso a las tablas luego de siete años y su primer unipersonal, en el que narra cómo se siente ser madre primeriza a los 40.

La actriz de "La familia Reyna" y "La extraña" y "Cuando te toca" subirá a escena el 18, 19 y 20 de octubre en Chao Café Teatro, a las 8:30 de la noche.

El monólogo, escrito y protagonizado por Evelyna, ofrece una mirada íntima sobre la fertilidad, la vida en pareja y el deseo de ser madre, en el que la también comunicadora comparte su experiencia de cómo logró embarazarse cuando las estadísticas y las normas sociales parecían estar en su contra.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/01/evelyna-rodriguez-foto-promocional-obra.jpg

Bajo la dirección de Javich Peralta y con la adaptación de Virgilio Burgos, un espectáculo que promete ser un testimonio poderoso y divertido sobre las realidades de la maternidad tardía, resonando con muchas mujeres que enfrentan presiones similares y demostrando que no existe una única forma correcta de vivir esta experiencia.

Una realidad a través de la comedia

"Me embaracé a los 40 es mi primer monólogo teatral, es la primera pieza que yo escribo porque es algo sencillamente personal. Luego de yo intentar embarazarme y no lograrlo, y tras obtener un resultado positivo, decidí escribir porque muchas mujeres no estaban muy familiarizadas con el tema", comenta Evelyna en una visita a Diario Libre.

Adelanta que es un atrevimiento, primero porque no es libretista, pero comenzó a contar sus sentimientos, los temores que tenía, las incertidumbres, las alegrías y las tristezas a través de una comedia que dio forma a "Me embaracé a los 40".

La historia en sí misma es realista, aunque con notas de humor. Evelyna no puede evitar emocionarse al hablar de esto y confiesa que se hace la fuerte al abrir sus sentimientos.

"Se trata de qué yo hice para quedar embarazada a los 40 años, a una edad donde la ciencia te dice que no puede ser tan fácil porque después de los 35 años se va reduciendo la fertilidad de la mujer. En esos cambios, en esos procesos, yo viví muchas cosas. A través de la comedia lo plasmo de una manera distinta", cuenta.

¿Cómo ha sido la llegada de su primogénito? Adrián es el regalo más maravilloso que me ha dado la vida. Es el momento más pleno de mi vida y voy aprendiendo cada día. Es travieso como la mayoría, muy despierto, lento para la comidita, pero es un niño que ha llenado de amor nuestro hogar".

Subraya que la obra trata del proceso que vivió para lograr el embarazo. Ya después que dio a luz, lo contará en otra obra.

Mitos en torno a la maternidad

´La mujer está más cansada a los 30 y 40´. ´No es lo mismo quedar embarazada a los 20´, son mitos muy repetidos por años.

¿Qué piensa Evelyna? Así responde: Yo me pongo a reflexionar y pienso si yo me hubiese embarazado a los 20 y tantos qué hubiese pasado, quizás me hubiese lamentado porque todavía estaba siendo muy fiestera y con proyectos profesionales. Ahora en la etapa en que me llega Adrián ya yo estoy tranquila, ya no tengo la preocupación de que la maternidad es muy exigente y te va apartando de ciertas cosas porque la prioridad es un bebé. Mucha gente dice que hay un reto muy grande a los 40 porque uno está más cansado, pero por suerte a Adrián le tocó una mamá muy deportiva que, así como el corre, así corro yo también (risas)".

La genética y la buena alimentación ayudan a sacar ese lado enérgico, además de que la también modelo presume un cuerpo espectacular.

La artista trata de sobrellevar la combinación de la maternidad y el cine. Cuenta que estuvo filmando entre diciembre y enero el primer documental escrito por ella.

Para hacer el rodaje en Pedernales, Azua, La Vega, Santiago y otras ciudades se tuvo que llevar al niño que en ese momento tenía cuatro meses y estaba lactando.

"Obviamente preparamos una logística, pero ha sido posible. De la única forma es con el apoyo de la familia, de mi esposo para yo poder llevar el ritmo del trabajo y claro, haciendo algunos ajustes en los horarios. Antes yo trabajaba muy en la mañana, modo oficina; ahora he tenido que cambiar para la noche, pues Adrián está dormidito. Lo hemos podido adaptar bastante bien, pero es muy exigente", abunda en conversación con Diario Libre.

En estos momentos hizo una pausa en la televisión con "Una vía a la semana", pues está concentrada en los proyectos de cine.

"Las comedias llegaron a bendecirme"

Evelyna Rodríguez recuerda que el primer proyecto grande que hizo en el cine dominicano fue "Feo de día lindo de noche" (Alfonso Rodríguez, 2012), después "Vamos de robo" (Roberto Ángel Salcedo, 2014), cuya escena en la que hace de embarazada peleando con su pareja en el set (Fausto Mata) se va vuelto viral. "Yo en ese momento ni soñaba con quedar embarazada", añade entre risas.

Por eso dice que "las comedias llegaron a bendecirme". ¿Qué pasó que le ´bajó´ a las comedias?

La artista comenta que simplemente se trató de un cambio de la misma mística de trabajo de la industria. "Se hacían muchas comedias. Ahora hay mucha diversidad; hay cine independiente, humor negro, drama, ciencia ficción. La vida me ha llevado a sumir distintos roles. Este año estrenó la comedia coproducción con México. El cine de autor ha crecido mucho en el país, por eso he tenido el chance de hacer más proyectos de ese tipo".

Como actriz, no descarta hacer más proyectos cómicos, especialmente por la buena vibra que hay en el set.

A Evelyna le encantaría volver a trabajar con Fausto Mata, su pareja en "Feo de día, lindo de noche" y en "Vamos de robo". Nos llevamos super bien. Tenemos una química natural, nos reímos y nos entendemos. A mí me gustaría volver a trabajar con Fausto, quien sabe en la secuela de "Vamos de robo", pero con los niños", concluye.

Las boletas para "Me embaracé a los 40" este 18, 19 y 20 a las 8:30 de la noche están a la venta a través de www.chaoteatro.com