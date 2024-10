El musical "Mamma Mia!" debutará en Santo Domingo, ¿cómo resistirse?

Para nadie es un secreto que "Mamma Mia!" ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, más de 70 para ser específicos, y José Llano no ha sido la excepción.

Gran amante del teatro y aún más de los musicales, el productor reconoce que ha presenciado cuatro versiones de esta obra, concretamente en Broadway, España, México y Argentina.

Tiene que ser así si se quiere observar al detalle las distintas adaptaciones de esta obra que para José Llano significa su primer gran musical internacional, aunque lleve a sus espaldas una sólida trayectoria que incluye:

“El principio de Arquímedes” (como productor asociado)

“Hotel Burlesque Tropical Paradise”

“Navidad fuera del cajón” ( musical infantil)

infantil) “La llamada”, su primer musical internacional ”

” “Hoy no me puedo levantar”, su primera gran producción

Un hito en la escena teatral

Justamente este año el musical cumple 25 años de su estreno en el West End londinense y “Waterloo”, la canción que dio a conocer a Abba a nivel mundial celebra medio siglo, ¿ha sido este un estreno calculado?, preguntamos a Llano.

“(Risas) Ha sido pura coincidencia, pero estamos felices porque lo celebraremos junto a todos los dominicanos”, comenta antes de explicar que en estos musicales -como "Mamma Mia!"- está todo muy definido, aunque existen ciertas libertades artísticas, como el tipo de montaje que veremos, el vestuario (a cargo de Marco Malespín) o la escenografía.

Pero el libreto es la versión oficial (de la dramaturga británica Catherine Johnson) que ya está en español, obviamente, adaptándolo a nuestro vocabulario sin perder su estructura.

Imposible que el público no tenga en su memoria la icónica película protagonizada por Meryl Streep, por lo que el productor asegura que precisamente por esta razón están trabajando con lo mejor del teatro, pero también con ciertos guiños de la película.

Un espectáculo visual y sonoro

Con cuatro funciones previstas (ocho si el público las llena), este musical jukebox cuenta la historia de Sofi, una joven que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre entre 3 exnovios de Donna, su madre, al ritmo de las canciones más famosas del grupo Abba.

“Dancing Queen”, “Mamma Mia” o “Take a Chance on Me” son algunos de los inolvidables éxitos que resonarán en el Palacio de Bellas Artes.

Para ser fiel a ese estilo y sonoridad tan particular del grupo sueco, y asegurar que la puesta en escena tenga su propia narrativa, Junior Basurto Lomba, su productor musical, explica que cuentan con un gran equipo que incluye tanto talentosos músicos como la tecnología musical más vanguardista para replicar esa sonoridad distintiva.

Las canciones se interpretarán en español, pero el final incluirá una sorpresa en inglés que invitará a todos a bailar.

Y si la música es indispensable, no lo es menos la actuación ni la voz. Llano ha sido exigente en el casting, sin dejar la fórmula que ha sido clave en cada una de sus presentaciones: mezclar la veteranía con los jóvenes talentos.

"Estar rodeado de tanto talento ha hecho que quiera que todo el mundo vea el gran ingenio que existe en nuestro país", confiesa este profesional que reconoce la complejidad de producir este tipo de obras: "No solo conseguir la fecha en un teatro es una odisea, trabajar con tanta gente de distintos perfiles es retador".

Un reparto estelar

De ahí que el elenco reúna a la ex Miss Universo y actriz Denise Quiñones encabezando el reparto como Donna, acompañada de Sofía Reyes, como Sofi, en su primer protagónico.

Las acompañan José Guillermo Cortines (Sam), Luis José Germán (Bill), Máximo Martínez (Harry), Laura Rivera (Tanya), Juan Luis Espinal (Sky) y Laura Leclerc (Rosie), además de una participación especial de Pepe Sierra, entre los 30 actores que veremos en escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/01/mammamia20241005-copy-2.jpg Laura Rivera (Tanya), Denise Quiñones (Donna) y Laura Leclerc (Rosie) (FUENTE EXTERNA)

Quiñones, que ya había interpretado a Sofi en Puerto Rico, completa ahora su universo de "Mamma Mia!" como Donna, interpretación con la que marca su regreso al teatro musical en la República Dominicana.

“Para mí es una gran emoción y un gran reto poder adentrarme en un personaje tan rico, complejo y maravilloso como es Donna. Explorar su personalidad, su situación de vida, su tristeza, su alegría y sus relaciones ha sido un proceso intenso y emotivo, al igual que estudiar y dominar cada una de sus canciones y bailes. Ha sido un trabajo y una entrega tanto de lo físico como de la imaginación, de la mano de una buena dirección y un elenco súper talentoso”, comenta la actriz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/01/mammamia2024357-copy-2.jpg José Guillermo Cortines (Sam) y Denise Quiñones (Donna). (FUENTE EXTERNA)

Y claro, las más de cuatro décadas de experiencia de María Castillo en dirección asegurarán una interpretación que respete el espíritu del musical original con algunos guiños que resalten la identidad cultural dominicana.

La también actriz recuerda que la primera vez que escuchó al grupo Abba fue en Moscú, donde eran súper populares, a mediados de la década del 70, y pensó que se trataba de un fenómeno regional, por ser originarios de Suecia, tan cercana a Rusia.

“Sin embargo, a mi llegada a la isla a principios de los 80, me di cuenta de que la fiebre de Abba era mundial. Cuando aparecían sus discos en las tiendas, las filas eran extraordinarias. Los grabábamos en cassettes y no dejábamos de corear sus canciones o bailarlas en cada fiesta que se celebrara. Abba me sabe a una rara mezcla de nostalgia y alegría. Y toda experiencia que nos marca se refleja en lo que hacemos los directores”, rememora Castillo.

Viaje musical a Grecia

Cada detalle ha sido minuciosamente cuidado para ofrecer una experiencia única e irrepetible. Es el caso de la escenografía, a cargo de David Minguez y Ángela Bernal, una colaboración dominico-española que promete sumergir al público en la pequeña isla griega de Kalokairi.

“El escenario de la Máximo Avilés Blonda nos transportará a la historia y esencia de la isla Kalokeri, a través de una arquitectura singular; un proscenio que se expande y nos envuelve con superficies trabajadas artesanalmente y olores propios de esta isla. Este proyecto escenográfico combinará la artesanía con los recursos de la tecnología y así crear una visual dinámica e idónea para contar esta hermosa historia”, explican los diseñadores.

La coreografía, otro de los puntos fuertes de este espectáculo, estará marcada por las canciones de Abba.

“Es casi imposible separarlas de una época que marcó todo un estilo y una revolución histórica de la música”, cuenta Pablo Pérez, quien asegura que trabajan en los movimientos y estilos para ofrecer una propuesta más moderna que otras versiones de este musical.

Música intergeneracional

Las pegadizas melodías de Abba, una historia que explora temas tan universales como el amor, la familia o el autodescubrimiento, o sus geniales coreografías, entre otros elementos, hacen de este musical uno que traspasa generaciones.

“Así es, mi generación creció con esta música y la nueva la descubrió a través de la película, por eso toca a todos de alguna manera”, concluye José Llano.

La combinación de la música de Abba, un elenco talentoso y una producción cuidada promete una noche única para quienes deseen viajar musicalmente en el tiempo, con una puesta en escena impresionante que emocionará al público de principio a fin.