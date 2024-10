Comic Con RD 2024: oda a la cultura geek este fin de semana

¡El evento más esperado por los fanáticos de la cultura pop y geek en República Dominicana está a la vuelta de la esquina!

La Comic Con República Dominicana 2024 promete dos días de diversión y entretenimiento para toda la familia. Este sábado 5 y el domingo 6 de octubre, en el puerto Sansoucí, será la primera edición de este montaje que por varios años han disfrutado otras naciones, y que se originó en San Diego.

Conocer a sus superhéroes favoritos, ampliar sus colecciones de cómics, comprar y vender reliquias y convivir con actores, escritores e ilustradores populares son algunas de las actividades que disfrutarán los visitantes de esta convención internacional de cómics.

También podrán participar en paneles, presentaciones, firmas de autógrafos y exposiciones que celebran la diversidad y la creatividad de estos medios de entretenimiento.

Figuras globales

Diez estrellas internacionales participarán como invitados, incluyendo a la cosplayer Yaya Han, la actriz Grace Caroline Currey (Shazam!) y el intérprete mexicano Adrián Barba, quien ofrecerá un gran concierto al cierre del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/grace-caroline-currey-.jpg Grace Caroline Currey. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/yaya-han.jpg Yaya Han. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/kinpatsu.png Kinpatsu. (FUENTE EXTERNA)

Se suma también Kinpatsu Cosplay, colorista exclusiva de Marvel, nominada al premio Eisner (los Oscar de los cómics), quien ha trabajado en títulos como The Avengers, Hulk, Wolverine, Amazing Spider-Man, Mighty Avengers, Guardians of the Galaxy, Ghost Rider, Shanna, Star Wars y Darth Vader.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/seth-gilliam.jpg Seth Gilliam. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/cooper-andrews.jpg Cooper Andrews. (FUENTE EXTERNA)

Tampoco faltarán los actores Seth Gilliam y Cooper Andrews, conocidos por sus papeles en The Walking Dead, entre otras series televisivas.

Creadores latinos

La presencia latina también tendrá su espacio con Ed Jiménez, un talentoso ilustrador digital costarricense, que ha trabajado con renombradas compañías como Funko, DC Comics, Paramount Pictures y el Museo de los Niños Costa Rica.

También nos visitará Patricia Azan, destacada actriz de doblaje, reconocida por su versatilidad y talento en la industria del doblaje en América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/03/darwin-nunez.jpg El ilustrador dominicanoDarwin Núñez. (FUENTE EXTERNA)

República Dominicana estará representada por Jander González y Darwin Núñez, dos talentosos creadores ilustradores dominicanos que han trabajado en importantes proyectos para empresas como Marvel y Riot Games.

Actividades del Comic Con RD Paneles con celebridades: sesiones de Q&A con actores, escritores y artistas del mundo del cómic y del entretenimiento.

Talleres de dibujo y escritura creativa: impartidos por artistas y escritores reconocidos, ofrecerán técnicas sobre cómo dibujar personajes o desarrollar historias.

Exhibiciones de arte: dedicadas a mostrar obras originales de cómics y fan arts y estarán compuestas por creaciones como dibujos, pinturas y esculturas.

Firmas de autógrafos: oportunidad para obtener autógrafos de celebridades, artistas y escritores. Puede requerir traer el propio artículo a firmar o comprar uno en el evento.

Realidad virtual (VR) y videojuegos: estaciones de juego con experiencias VR y videojuegos de temática de cómics, permitiendo a los visitantes sumergirse en los mundos de sus personajes favoritos.

Meetups y reuniones de fans: convocatorias para que los fans de diferentes series, películas o cómics se reúnan, compartan y hagan nuevas amistades.

Conferencias y charlas educativas: expertos hablarán sobre la historia del cómic, la evolución de los personajes y su impacto en la cultura popular.

Torneos de juegos de mesa y cartas: competencias de juegos como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! y Dungeons & Dragons.

Show de talentos geek: los asistentes podrán mostrar sus habilidades, desde canto hasta magia, relacionadas con la temática del evento. Se premiarán varias categorías.

Cosplay Master Cup: concurso premiado con un viaje al Comic Con de Colombia y efectivo.

K-pop Dance Flow, con premios a los mejores grupos de baile.

Boletas en Uepa Tickets.