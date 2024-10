'The Franchise' muestra "el absurdo y loco" mundo detrás de las franquicias de superhéroes

La serie 'The Franchise' hace una sátira sobre las grandes franquicias cinematográficas de superhéroes ( EFE )

La serie 'The Franchise' hace una sátira sobre las grandes franquicias cinematográficas de superhéroes y muestra el lado "absurdo y loco" de su producción, asegura a EFE el actor hispanoalemán Daniel Brühl.

"Es una comedia inteligente que te abre los ojos a mundos desconocidos, a darte cuenta de lo que ocurre detrás de las cortinas, especialmente en nuestro loco mundo plagado de brillo, alfombras rojas, alegría, diversión y champán", cuenta el actor de 'All Quiet on the Western Front'.

La serie que llega a la plataforma de HBO este domingo sigue a Daniel, interpretado por Himesh Patel, un asistente de producción que carga con el peso de sacar a flote una anárquica cinta de superhéroes de un prestigioso estudio de cine.

El proceso no puede ir peor: un director contemplativo y harto del sistema de los estudios, actores egocéntricos que se llevan mal, problemas técnicos y supervisiones sorpresa de los ejecutivos de la empresa, se entrelazan generando un caos en el set, haciendo casi imposible la grabación de la película.

Brühl interpreta a Eric, un reconocido director alemán de películas de autor al frente del filme sin pies ni cabeza que evoca a producciones de franquicias como Marvel o DC.

El actor pudo identificarse con Eric gracias al trabajo que llevó a cabo como director en la película 'Nebenan', las charlas que mantuvo con el director de la serie, el ganador al Óscar Sam Mendes, pero sobretodo porque él mismo ha vivido en carne propia experiencias igual de catastróficas que las que atraviesan los personajes, en su carrera profesional.

"Nunca pensé en mi experiencia con Marvel mientras hacía esta serie, pero hice una película, que no quiero mencionar, que era más o menos un espectáculo de mierda, un desastre (...) y es impresionante ver cómo una empresa tan grande puede resquebrajarse lentamente e implosionar como un castillo de naipes", dice Brühl.

La serie muestra cómo "estas personas que hacen universos tan grandes como el de Marvel son personas ordinarias que trabajan verdaderamente duro para poder mantener el show en pie y el 'circo' corriendo", dice a EFE Jessica Hynes, quien interpreta a Steph, otra asistente de producción en la serie.

Aunque está convencida de que 'The Franchise' solo intenta entretener, cree que es interesante que una comedia como esta explore cómicamente temas profundos sobre "cómo seguir siendo humano en una enorme máquina, cómo mantener el humor y las conexiones en un equipo tan enorme como estos".

A lo largo de ocho episodios de treinta minutos, la serie también es crítica con la forma en la que los estudios pretenden "empoderar" a las mujeres con cambios absurdos en sus personajes y cómo la idea de complacer al público pasa a segundo plano.

'The Franchise' fue creada por Jon Brown ('Succession') y Armando Iannucci, quienes trabajaron juntos previamente en proyectos como 'Veep'. EFE